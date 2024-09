Marco Antonio Regil protagonizó un divertido momento mientras viajaba en avión que se hizo viral

Durante más de 30 años, Marco Antonio Regil ha sido considerado como uno de los conductores mexicanos más queridos en el mundo del entretenimiento de habla hispana. Entre las cualidades que lo han hecho merecedor a este sitio, está su carisma y personalidad alegre, mismas que procura contagiar aún estando fuera de la pantalla, ya sea al tomarse un descanso o al ser abordado por sus fanáticos en la calle.

Justo esta dinámica dio paso a que accidentalmente, se volviera viral en redes sociales. Esto cuando una internauta compartió la experiencia que vivió junto al también locutor, con el que coincidió durante un vuelo y ocasionó que miles de personas evidenciaran el cariño que goza entre la audiencia.

Una ‘fanática’ le pidió una foto a Marco Antonio Regil y luego admitió que no lo conocía

A través de una publicación en X (antes Twitter), una usuaria, identificada como Sin6n, contó que poco antes de que despegara su vuelo, se percató de que había varias personas pidiéndole fotos y autógrafos a uno de los pasajeros. Esta solicitud le causó curiosidad, por lo que se dispuso a unirse también a la fila de fans, pese a que no logró identificarlo realmente.

“Perdón señor por decirle que lo admiro cuando en realidad no sé quién es, me suena mucho su cara, pero no sé de dónde”, admitió la joven. Las respuestas no tardaron en llegar e inmediatamente le dijeron que se trataba de Marco Antonio Regil, poniéndole como ejemplo que ha sido el titular de programas como “100 mexicanos dijeron” y “Atínale al precio”.

La joven admitió que se acercó a Marco Antonio Regil sin saber quién era realmente X

La inesperada respuesta de Marco Antonio Regil a este divertido encuentro

El alcance de este post fue tal, que bastaron unas horas para que llegara hasta Marco Antonio, quien no dudó en responderle a su “fanática falsa”. Contrario a lo que muchos esperaron, el presentador no se molestó por haberle dado una foto a alguien que solo pretendió conocerlo, sino que la invitó a consumir su contenido.

“Pues sea como sea, ¡mucho gusto en saludarte! Te recomiendo mi podcast, está muy bueno”, escribió el primo de Bárbara de Regil, evidenciando que su temperamento tranquilo es igual dentro o fuera de la pantalla, algo que sus “seguidores reales” le reconocieron.