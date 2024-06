Marco Antonio Regil reveló que su familia se alarmó por su drástica transformación física

En meses pasados, comenzaron a circulas por las redes una serie de imágenes que delatarían el supuesto cambio de imagen de Marco Antonio Regil, un aspecto que se centraba principalmente en su complexión, pues hubo quienes señalaron que lucía extremadamente delgado. Los cuestionamientos no se hicieron esperar y rápidamente el presentador se volvió objeto de preguntas que en ocasiones, superaban los límites, todo en el afán de descubrir qué había detrás de esta pérdida de peso.

Pese a que a lo largo de toda su carrera ha procurado mantenerse alejado de las controversias, esta situación no le fue ajena, pues inevitablemente se enteró de todo lo que se decía de su apariencia. Posteriormente, esto tomó otras dimensiones, cuando tal como recientemente ventiló Regil, las habladurías llegaron a los oídos de su familia y causaron en ellos cierto tipo de alarma.

Las críticas por su pérdida de peso afectaron a las personas cercanas a Marco Antonio Regil

Desde que se empezó a hablar de las razones por las que Marco Antonio Regil adelgazó, el querido conductor había preferido guardar silencio, pues nunca ha sido alguien que se toma en serio lo que se dice de él. Sin embargo, llegó a su límite cuando estas críticas y especulaciones alcanzaron a sus seres querido, quienes confesó, se preocuparon por él y quisieron averiguar qué tan cierto era lo que se decía.

Durante una reciente conversación con “Venga la alegría”, el también locutor relató cómo pasaron las cosas y de qué manera lo afrontó.

“Ahora ya me río, pero al principio no me daba risa, porque me llamó mi familia, me llamaron mis amigos. Ya me vieron en persona y estamos bien, aunque en su momento sí te da coraje”, expresó el presentador, delatando que al final optó por no tomarse esta situación en serio.

Cómo fue para el conductor lidiar con estos comentarios

Asimismo, Marco Antonio Regil aseguró que su molestia se genero principalmente por todas las cosas falsas que se dijeron de su transformación física, y en general, por saber que se estaba hablando de algo tan personal como lo es su cuerpo. “Son mentiras. Eso de andar hablando de si la gente engorda o enflaca, no; estoy más sano que nunca, lo hice todo con supervisión médica”, explicó, desmintiendo nuevamente los dichos de que estaba enfermo.

El conductor aceptó que sí pudo haberse excedido en su proceso Instagram

Finalmente, añadió que puede que se haya pasado un poco, pero sigue siendo algo relativamente normal en estos casos y genera estragos como flacidez en la piel, que no son indicativos de que algo esté mal, para concluir diciendo que es momento de que el peso de una persona deje de ser tema de conversación.