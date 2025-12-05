Marcela Mistral estalla en celos y le reclama a influencer ‘Fer Alucín’: “te querías ‘detonar’ a Poncho”

“Quiero que me entiendas que yo desde los tres años veo a Poncho y se me hace una persona muy guapa”.

Aldo de Nigris lanzó su reality show ‘La Pijamada Viral’, a donde han ingresado diversos personajes para crear tensión y dar contenido.

Y es que tras resultar ganador en ‘La Casa de Los Famosos México’, el influencer ideó su proyecto que se transmite las 24 horas del día a través de su canal de YouTube.

En ‘La Pijamada Viral’ participan algunos de sus familiares y amigos, tal es el caso de la creadora de contenido Fernanda Arríela, conocida como ‘Fer Alucín’, quien no se libró de vivir uno de los momentos de más tensión hasta el momento.

La esposa de Poncho de Nigris, Marcela Mistral, ingresó al reality con la misión de reclamarle a ‘Fer Alucín’ porque en una entrevista dijo estar dispuesta a “detonarse” a su marido. Es decir, que la también modelo podría haber aceptado tener intimidad con el tío de Aldo.

“Tú en una entrevista dijiste que querías ‘detonar’ a Poncho”, dijo Marcela molesta. A lo que ‘Fer Alucín’ reviró: “Quiero que me entiendas que yo desde los tres años veo a Poncho y se me hace una persona muy guapa”.

Sin embargo, de inmediato ofreció disculpas sin dejar de admitir que De Nigris es su crush desde hace mucho tiempo: “Obvio, pero en un plano ficticio. Jamás pasaría algo, ni Poncho te dejaría a ti por algo que nada que ver”.

“A mí eso me hizo sentir incomoda… porque ella es cercana a la familia”, dijo Mistral, e inmediatamente la interrumpió Fernanda: “Si te hizo sentir incomoda te pido una disculpa, pero estoy segura que Poncho jamás te dejaría a ti por algo tan insignificante”.

Finalmente, Marcela dijo que aceptaba las disculpas de la influencer, aunque no las consideraba necesarias. “A lo mejor la manera en que lo dije, no, o sea, tengo una manera de hablar muy vulgar”, dijo ‘Fer Alucín’ para después darle la mano a la esposa de De Nigris.

¿Aldo tiene un romance con ‘Fer Alucín’?

En el pasado se había especulado que entre los influencers habría algo más que una amistad por la cercanía entre ambos. En más de una ocasión expresaron que tenían intenciones, aunque durante su participación en ‘La Casa de Los Famosos’, de Nigris negó tener novia y Fer rechazó tener una relación, sin embargo tras sus encuentros en ‘La Pijamada Viral’ se revivieron las sospechas.