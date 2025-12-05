Suscríbete
Luto en "Una familia de diez": Elenco despide con tristeza a Eduardo Manzano, su "Don Arnoldo"

“Viene a mi memoria...”

Diciembre 05, 2025 
MrPepe Rivero
Un personaje fundamental de “Una familia de diez” es “Don Arnoldo López”, interpretado por Eduardo Manzano durante casi dos décadas, tanto en la serie como en el teatro del proyecto de Jorge Ortiz de Pinedo.

Es por eso que el productor publicó una emotiva despedida para su colega y amigo, a quien describió como un indiscutible ícono de la comedia mexicana; “en teatro, cine y televisión, fue y será siempre una figura a la que recordaremos con admiración, respeto y cariño”.

“El inolvidable Polivoz, quien con su gracia, talento y simpatía, nos hizo reír con sus imitaciones magistrales y con la creación de personajes inolvidables, como el que interpreto los últimos años de su vida: don Arnoldo López Conejo, el abuelo de “Una familia de diez”.

Elenco de “Una familia de diez” despide a Eduardo Manzano

Mariana Botas le dedicó un emotivo mensaje al que fue su abuelo en la ficción: ""Hoy me desperté con esta noticia tan triste y tengo el corazón roto… Mi Lalito no hay palabras para describir el amor, admiración y agradecimiento que siento hacia ti!!!

"¡Fuiste y siempre serás mi abuelito porque tú y yo sabemos que así fue! Me duele en el alma tu partida pero le agradezco tanto a Dios y a la vida haber coincidido en este camino… GRACIAS POR TANTO!!!

“Gracias por las sonrisas, las bromas, los viajes, tu cariño inmenso y por tantas anécdotas y recuerdos que tenemos juntos. Te amo con el alma… Descansa en Pazse que nos volveremos a encontrar… TODOS LOS APLAUSOS DEL MUNDO PARA TI HASTA EL CIELO”.

