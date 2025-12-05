Suscríbete
Las emotivas despedidas de los hijos de Eduardo Manzano tras su sensible fallecimiento

Descanse en paz el ícono de la comedia en México.

Diciembre 05, 2025 • 
MrPepe Rivero
hijos-eduardo-manzano--2.jpg

Hijos de Eduardo Manzano le dan el último adiós

Archivo.

En 2014 despidieron a su madre, Ma de Lourdes Martínez González, y este 5 de diciembre de 2025, Eduardo, Ariel y Marisela despiden a su padre, el actor Eduardo Manzano.

Este viernes se confirmó el sensible fallecimiento del ícono de la comedia, con un comunicado donde lo describen como un hombre “extraordinario, bondadoso, inteligente y con un corazón tan grande como su talento”.

Su hijo Eduardo le dedicó tiernas palabras, al tiempo de publicar fotografías entrañables con su padre.

“Detrás de cada chiste había un trabajador incansable, detrás de cada aplauso había un ser humano que amaba profundamente lo que hacía, y detrás de cada sonrisa, siempre hubo un padre que nos enseño a reír incluso en los momentos más difícil”.

“Gracias papito hermoso, por cada enseñanza y por haber hecho de nuestras vidas tu obra maestra. Hoy el mundo te aplaude de pie una vez más. Descansa en paz”.

Ariel Manzano también se despidió de su padre

“Agradezco con todo mi corazón haberte conocido y que me hayas dado la fortuna de ser tu hijo”, escribió Ariel Manzano en sus redes sociales..

“Hombre culto, disciplinado, creativo, talentoso, valiente, metódico, alegre, amoroso y lleno cualidades que se pueden resumir en una sola palabra. “PAPA”: Todo lo vivido a sido perfecto para ser el hombre que soy ahora. Gracias por haber sembrado tu semilla para que yo pueda valorar y gozar de esta vida”.

“Con todo mi amor, reconocimiento y admiración, gracias por haber dibujado una sonrisa en cada uno de los integrantes de las familias mexicanas e hispanos a traves de la magia del humor tan creativo y original que siempre utilizaste”, anotó.

“Y así podría seguir escribiendo y nunca terminaría. Sin duda lo mejor es y será haber sido tu hijo. Buen viaje, te amo papi…".

MrPepe Rivero
Fiel seguidor del entretenimiento, la televisión, las telenovelas, el cine y la música.
