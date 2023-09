Poncho de Nigris reconoce que sí conoció a Serrath y aclara cómo es su relación hoy con Marcela Mistral

Poncho de Nigris revela que sí conocía a Serrath, la actriz que aseguró tener pruebas comprometedoras que pondrían en peligro su matrimonio con Marcela Mistral

Poncho de Nigris reconoció que sí conoció a Serrath y aclaró cómo es hoy su relación con Marcela Mistral, la cantante con quien tiene un matrimonio desde 2015 y tres hijos. El ex participante de La Casa de los Famosos México, se sinceró sobre su situación en una plática con Sergio Mayer.

Sergio le preguntó a Poncho si la polémica con Serrath había afectado su matrimonio y él afirmó que Marcela lo cuestionó sobre el rumor de la supuesta infidelidad con la joven, pero no hubo mayor problema porque son una pareja que habla abiertamente de todo.

“No nada, obviamente me preguntó '¿es verdad esto?’, '¿hay algo?’, le dije nombre no hay nada, déjala a ver qué chin... saca. No va sacar nada porque no hay nada y ni sacó nada, pero ya se anduvo haciendo publicidad en todos los programas y se siente bien cule...”, platicó el ex de Irma Serrano.

Poncho de Nigris sí convivió con Serrath

“A ver si me ayudas a meterle una demandita por difamación porque la neta no hay nada, ¿cómo le podríamos hacer ahí porque sí es una mama…?”, agregó Poncho, y Mayer le respondió que ese tema tenían que manejarlo en privado y no en TikTok, debido a que podrían ser denunciados por promover discursos de odio en la plataforma de videos, a lo que Poncho aseguró que el hate venía de la joven actriz.

Poncho reconoció que coincidió con Serrath en un evento de tiktokers e hicieron el challenge de una canción. “Yo ni me acordaba. No la conozco, la vi ahí, pero no me acoraba quién era”.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="es” dir="ltr">Tienes razón mi querido De Nigris. <br>No sabes quién soy, no nos conocemos y quiero tu “Fama”. <br><br>Yo siempre defenderé mi verdad…<br><br>¡Pura buena vibra! <br>-Serrath. <a href="https://t.co/CkrvaVOA8M">pic.twitter.com/CkrvaVOA8M</a></p>— SERRATH 🎬 (@SerrathOficial) <a href="

Tienes razón mi querido De Nigris.

No sabes quién soy, no nos conocemos y quiero tu “Fama”.



Yo siempre defenderé mi verdad…



¡Pura buena vibra!

-Serrath. pic.twitter.com/CkrvaVOA8M — SERRATH 🎬 (@SerrathOficial) September 19, 2023

Nada derrumba el matrimonio de Poncho de Nigris y Marcela Mistral

Hace unas semanas, Poncho de Nigris y Marcela Mistral sepultaron todos los rumores de infidelidad con un viaje familiar. La pareja se escapó a la Riviera Maya para disfrutar de unos días junto a sus tres hijos, aunque ambos también se dieron tiempo a solas, así lo compartieron en sus respectivas cuentas de Instagram.

Con frases como “la familia es primero”, “mi hermosa familia” y “siempre juntos, siempre fuertes, siempre enamorados”, Marcela compartió algunas fotos y videos de sus merecidas vacaciones, dejando atrás las especulaciones que pusieron en duda su matrimonio con el ex participante de La Casa de los Famosos México.

“Te amo, siempre fuertes”, respondió Poncho ante una publicación de su esposa, quien en su momento expresó que el señalamiento de la supuesta infidelidad venía de alguien que quería colgarse de su fama.