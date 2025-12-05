Los tiernos momentos de Eduardo Manzano y Silvia Pinal en ‘Una familia de Diez’

Ambos íconos de la televisión mexicana, hicieron reír a nuevas generaciones en ‘Una familia de diez’.

Silvia Pinal fue pionera de la televisión mexicana y durante décadas brilló en distintos formatos. Eduardo Manzano, por su parte, marcó historia con ‘Los Polivoces’ y se convirtió en un ícono de ‘Una familia de diez’, el programa de Jorge Ortiz de Pinedo que perdura en el gusto del público y que unió a ambas figuras importantísimas del entretenimiento.

Es por ello que, ante la muerte de Eduardo Manzano este 5 de diciembre, un año después de la partida de doña Silvia Pinal, recordamos sus divertidos momentos en la pantalla.

Silvia Pinal fue invitada especial de ‘Una familia de diez’ en al menos tres ocasiones. Ahí, doña Silvia mostró a las nuevas generaciones que la comedia era uno de los tantos géneros que podía interpretar.

Doña Silvia provocó carcajadas en cada una de sus apariciones en “Una Familia de Diez”, como la primera vez que apareció como la nueva dueña del edificio donde viven los López.

Gran sorpresa se llevó la familia al saber que “Don Arnoldo” (Eduardo Manzano) conocía a Silvia Pinal y compartían el mismo sentido del humor, así como sus recuerdos sobre cada película en la que participaron. En una segunda aparición, Silvia Pinal volvió para cobrarles la renta, aunque al final les dio prórroga por su cariño a “Don Arnoldo”.

Tiempo después, doña Silvia regresó para cobrar la renta, y para sorpresa de la familia “Don Arnoldo” guardaba un valioso collar que había usado María Félix.

La joya bastó para que doña Silvia considerara pagada la deuda de renta, aunque resultó ser una sorpresa porque la familia no sabía que tenían algo de valor mientras pasaban problemas económicos.