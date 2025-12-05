Suscríbete
Lorenzo Figueroa confiesa lo que le dijo Chayanne cuando le pidió permiso para entrar a Exatlón

El hijo del cantante ya salvó a su equipo del Jueves de sentencia con un punto ganado dramáticamente

Diciembre 05, 2025 • 
Alejandro Flores
exatlon lorenzofigueroa.jpg

En su tercer día de competencia

Instagram

Lorenzo Figueroa apenas lleva un dos días en Exatlón y ya extraña a su familia.

El hijo de Chayanne se puso melancólico después de las primeras pruebas de este reality show en el que debuta como figura pública y en una conversación con otros integrantes de se equipo (pertenece a los Azules) contó cómo fue que convención a su papá de que lo dejara entrar al programa.

“Mi papá siempre nos protegió porque es una persona muy conocida y siempre trató de sacarnos del ojo público”.

TE RECOMENDAMOS LEER: Hijo de Chayanne, Lorenzo Figueroa, es confirmado como participante de Exatlón

Asi se ve Lorenzo Figueroa en Exatlón

Lorenzo Figueroa ha tenido un comienzo vertiginoso y hasta un poco heroico en Exatlón ya que en la competencia del segundo día su equipo necesitaba un punto en la prueba de lanzamiento de pelotas hacia un panel de dianas, la última del circuito de ese día.
Lorenzo parecía que perdería el punto pero al final logró hilar tres lanzamientos certeros y con eso los Azules ganaron en el jueves de sentencia.

“Uno no puede imaginar la emoción de ganar un punto para su equipo; es una adrenalina que nunca había sentido”, dijo mientras se abrazaba con sus compañeros.

Lo que le dijo Chayanne para entrar a Exatlón

Fue después de este momento de euforia, que Lorenzo recordó a su familia ya que será la primera vez que pase las fiestas decembrinas lejos de ellos.

“Tengo una familia que me gusta y es fuerte (estar en Exatlón) porque es época de estar con ellas y en la casa”.

Pero también mencionó lo que su papa Chayanne le dijo cuando se le presentó la oferta de entrar a Exatlón.

“Me dijo que era un reality de competenda, de deporte, familia y de inmediato me dio permiso; me dijo, por supuesto que sí, hazlo”.

Lorenzo y los Azules, por lo pronto, esta semana ya superaron el jueves de sentencia gracias a su destreza.

Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
