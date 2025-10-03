Suscríbete
Famosos

Mar vs Dalílah: estos fueron sus pleitos más fuertes dentro de La Casa de los Famosos

Las concursantes del reality show tuvieron varias etapas en su relación dentro de La Casa

October 02, 2025 • 
Alejandro Flores
dalilah polanco mar contreras.jpg

Entre posicionamientos, sinceramientos y cenas de nominados

ViX

Mar y Dalilah tuvieron un último posicionamiento en esta semana final. Aunque insistieron mutuamente en que se querían fuera de la Casa, los argumentos ya no fueron tan duros como a lo largo de los dos meses anteriores.

El choque entre ambas actrices comenzó en la cocina: una y otra se asumen como personas controladoras y era muy difícil para ellas trabajar juntas al preparar la comida.
“Siento que cuando digo que yo sé cocinar algo, tú te metes y dices: pero mi esposo es chef. Pues sí, pero tú no”, le reclamó Dalilah en una de las primeras cenas de nominados.
Los problemas entre ellas se acentuaron cuando La Casa se dividió entre Team Noche y Team Día: los pleitos se hicieron cada vez más virulentos y constantes.
Ahora que ambas están a un paso de ganar los 4 millones de pesos en la final de La Casa de los Famosos, te recordamos algunos de sus encontronazos más complicados.

Entérate de más de La Casa de los Famosos México 2025
alexis ayala dalilah (1).jpg
Famosos
¿Fue amenaza o confirmación de que está actuando? Esto le dijo Alexis Ayala a Dalílah Polanco como finalista
El regreso de ambos actores a La Casa de los Famosos luego de estar nominados provocó un momento tenso
September 29, 2025
 · 
Alejandro Flores
Famosos
Victoria Ruffo se indigna con La Casa de los Famosos y lanza fuerte acusación
September 29, 2025
Famosos
El último eliminado de LCDF deja al Team Noche herido ¿de muerte?
September 28, 2025
Famosos
¿Cuánto dinero les dan de presupuesto en La Casa de los Famosos? ¡Por eso comen poquito!
August 29, 2025

La mariposa de la discordia

Una increíble coincidencia provocó lo que fue su enojo más profundo. La Jefa puso una dinámica para que intercambiaran personalidades y a Mar le tocó actuar como Dalílah y viceversa.
En un momento, apareció una mariposa y se asomó al cuarto Noche. Mar había contado un sueño en el que aparecían mariposas y la más grande de ellas se convertía en su papá.
Dalílah uso esa anécdota durante el intercambio de personalidades es hizo una broma que a Mar le pareció una crueldad.

“No metas a mis papás en este ejercicio”, le reclamó Mar.

De neurosis a neurosis

La primera vez en que coincidieron en la cena de nominados ya tenían acumulados varios reclamos. La Jefa entonces les preguntó a quien de los nominados no extrañarían y Dalílah fue frontal como pocas veces con Mar.

“No te voy a extrañar para nada porque he descubierto que tu neurosis es diferente a la mía; la tuya es iracunda y la tratas de contener”, dijo la actriz.

@lacasafamososmx

@dalilahpolanco le confiesa a Mar que no la extrañaría nada si se va ▶️🏠 Si quieres ver el momento COMPLETO, suscríbete ya a @vix y no te pierdas de nada con el 24/7 🔥 #LaCasaDeLosFamososMx disponible también en #LasEstrellas y #Canal5

♬ sonido original - La Casa de los Famosos México - La Casa de los Famosos México

Personalidad múltiple

En los posicionamientos y sinceramientos sus encontronazos eran constantes. Uno de los más memorables fue el intercambio en el que participaron 25 Dalílahs.

Mar dijo: “No sé si hablo con Dalílah, Sor Dalílah o los múltiples personajes que tienes”.

Dalílah reaccionó rápido para respondee: “Yo y mis 25 personajes queremos sincerarnos contigo: es una pena que no me conozcas.

@carlitrospatin0

Mar Y dalilah se sinceran #sinceramiento #posicionamiento #lacasadelosfamososmx #lacasadelosfamosos #nominados

♬ sonido original - La casa de los famosos

Robo o préstamo

Otro sinceramiento memorable fue cuando Mar acusó a Dalílah de robarle una frase a Aaron Mercury.
Otra vez la actriz reaccionó pronto.
Todo empezó cuando Mar le dijo que para estar en La Casa se necesitaba de empatía.
Dalílah respondió: “Prefiero que me odien por lo que soy, a que me amen por lo que no soy”.
Mar le hizo notar que la frase ya la había dicho antes Aaron pero Dalílah dijo: “Yo no me robo nada porque le pude haber dado su crédito... ¿Aaron te llamas, verdad?”

La Casa de los Famosos México Dalilah Polanco mar contreras
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
Toñita-papá.jpg
Famosos
Toñita exige justicia y revela que viuda de su padre causó su muerte: “No voy a descansar hasta que pague”
October 02, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
Sergio-Luis-Miguel.jpg
Famosos
¿Dónde está Sergio Basteri? Reviven misterioso paradero del hermano de Luis Miguel
October 02, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
Erika Buenfil
Famosos
Erika Buenfil se desnuda ante la cámara por primera vez en su carrera: "¡Esta soy yo!”
October 02, 2025
 · 
MrPepe Rivero
Luis-Felipe-Tovar.jpg
Famosos
Luis Felipe Tovar escapó de un hotel embrujado en Venezuela: “veo a un niño sentado frente a mí”
October 02, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
ivonne-montero-sotano-.jpg
Famosos
Ivonne Montero se protege del mal: Estos son sus rituales antes de dar función en ‘El Sótano’
Junto a Luis Felipe Tovar, Rafael Perrín y Camila Suárez, la obra redefine el teatro de terror en la CDMX.
October 02, 2025
 · 
Nayib Canaán
Camilo-Blanes-hijo.jpg
Famosos
Hijo de Camilo Sesto en terrible estado mental y físico; fans piden ayuda: “es muy triste y desolador”
‘Camilín’ puso en alerta a los seguidores de su padre tras publicar fotos y videos en lamentable estado.
October 02, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
Florinda-Meza.jpg
Famosos
Florinda Meza realiza ritual sobre la tumba de ‘Chespirito’: “Yo sigo mis tradiciones”
La actriz le hizo una promesa a su esposo sobre la cripta donde reposan sus restos.
October 02, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
bertha-octavio-ocana.jpg
Famosos
Bertha, hermana de Octavio Ocaña, desmiente a C4 Jiménez y presenta pruebas del crimen
Ya casi se cumplen 4 años de la muerte del actor de ‘Vecinos’.
October 02, 2025
 · 
Ericka Rodríguez