Mar vs Dalílah: estos fueron sus pleitos más fuertes dentro de La Casa de los Famosos

Mar y Dalilah tuvieron un último posicionamiento en esta semana final. Aunque insistieron mutuamente en que se querían fuera de la Casa, los argumentos ya no fueron tan duros como a lo largo de los dos meses anteriores.

El choque entre ambas actrices comenzó en la cocina: una y otra se asumen como personas controladoras y era muy difícil para ellas trabajar juntas al preparar la comida.

“Siento que cuando digo que yo sé cocinar algo, tú te metes y dices: pero mi esposo es chef. Pues sí, pero tú no”, le reclamó Dalilah en una de las primeras cenas de nominados.

Los problemas entre ellas se acentuaron cuando La Casa se dividió entre Team Noche y Team Día: los pleitos se hicieron cada vez más virulentos y constantes.

Ahora que ambas están a un paso de ganar los 4 millones de pesos en la final de La Casa de los Famosos, te recordamos algunos de sus encontronazos más complicados.

La mariposa de la discordia

Una increíble coincidencia provocó lo que fue su enojo más profundo. La Jefa puso una dinámica para que intercambiaran personalidades y a Mar le tocó actuar como Dalílah y viceversa.

En un momento, apareció una mariposa y se asomó al cuarto Noche. Mar había contado un sueño en el que aparecían mariposas y la más grande de ellas se convertía en su papá.

Dalílah uso esa anécdota durante el intercambio de personalidades es hizo una broma que a Mar le pareció una crueldad.

“No metas a mis papás en este ejercicio”, le reclamó Mar.

De neurosis a neurosis

La primera vez en que coincidieron en la cena de nominados ya tenían acumulados varios reclamos. La Jefa entonces les preguntó a quien de los nominados no extrañarían y Dalílah fue frontal como pocas veces con Mar.

“No te voy a extrañar para nada porque he descubierto que tu neurosis es diferente a la mía; la tuya es iracunda y la tratas de contener”, dijo la actriz.

Personalidad múltiple

En los posicionamientos y sinceramientos sus encontronazos eran constantes. Uno de los más memorables fue el intercambio en el que participaron 25 Dalílahs.

Mar dijo: “No sé si hablo con Dalílah, Sor Dalílah o los múltiples personajes que tienes”.

Dalílah reaccionó rápido para respondee: “Yo y mis 25 personajes queremos sincerarnos contigo: es una pena que no me conozcas.

Robo o préstamo

Otro sinceramiento memorable fue cuando Mar acusó a Dalílah de robarle una frase a Aaron Mercury.

Otra vez la actriz reaccionó pronto.

Todo empezó cuando Mar le dijo que para estar en La Casa se necesitaba de empatía.

Dalílah respondió: “Prefiero que me odien por lo que soy, a que me amen por lo que no soy”.

Mar le hizo notar que la frase ya la había dicho antes Aaron pero Dalílah dijo: “Yo no me robo nada porque le pude haber dado su crédito... ¿Aaron te llamas, verdad?”