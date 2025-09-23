Suscríbete
Famosos

Martha Figueroa no soporta a Dalílah y Shanik la acusa de meterse entre Eugenio Derbez y Sarah Bustani

La conductora narró cómo la integrante de ‘La Casa de los Famosos’ era la tercera en discordia.

September 23, 2025 • 
Ericka Rodríguez
Martha-Figueroa-Shanik-Berman.jpg

Martha Figueroa y Shanik Berman hablaron de la supuesta infidelidad de Dalílah Polanco y Eugenio Derbez.

Instagram

“Para mí no fue así. En mi historia no fue así”.

A finales de la década de 1990 y principios de los 2000, el actor Eugenio Derbez y la diseñadora Sarah Bustani mantuvieron una relación que duró 6 años.

La pareja quedó flechada en el teatro, por allá de 1997, y una amiga en común fue quien los presentó.

“Tengo una amiga que lo conocía. Un día, sin pensarlo, fuimos al teatro a verlo y pasamos al camerino. No hablamos nada, a mí me dio pena y a él también”, contó la diseñadora.

Poco después, el también humorista, la contactó y más tarde ella fue quien lo volvió a buscar. Fue así que comenzaron a salir e incluso antes de formalizar su relación viajaron a París.

Para el cumpleaños de Bustani, Eugenio le organizó una cena romántica con violines y sus platillos favoritos en medio de un puente peatonal en el periférico de la Ciudad de México. La sorpresa fue coronada cuando el Derbez le mostró un enorme espectacular en la avenida donde le pedía que fuera su novia: “Sarah, te amo. ¿Quieres ser mi novia?”, decía el anuncio publicitario. La pareja duró seis años, en 2003 decidieron terminar.

Sobre el final de la historia de amor surgieron muchos rumores que apuntaban a que había una tercera persona rompiendo la relación y que se trataba de Dalílah Polanco. La propia actriz era compañera de Eugenio en ‘La Familia P-Luche’.

Al cuestionar a la habitante de ‘La Casa Más Famosa de México’ sobre esos rumores, enfatizó que ellos iniciaron una relación mese después de que él terminó con Sarah y ella firmó su divorcio con el actor Sergio Catalán.

Sin embargo, y luego de más de dos décadas del romance, es la periodista Shanik Berman quien destapa que sí hubo infidelidad de Eugenio y Dalílah a Sarah.

Berman, quien formó parte de la segunda temporada de ‘La Casa de los Famosos’ dijo en el programa ‘Con Permiso’ que a quienes contratan para el reality les piden generar contenido y Dalílah no se ha sincerado sobre esa relación amorosa.

“Nunca ha dicho la verdad de lo que pasó con Eugenio Derbez”, expresó Shanik.

Y siguió con el relato: “Acuérdate que Eugenio Derbez vivía con Sarah Bustani hacía 7 años y de repente Dalílah, según lo que me contó mi Sarita, que le decía Eugenio Derbez, ‘¿sabes qué? Tengo que pensar unas cosas’, y la muchacha que tenían le decía a Sarah, ‘se vino a quedar a dormir en su cama la señora Dalílah’, reveló.

Al tiempo que evidenciaba que Polanco siempre se ha colocado en un sitio donde impera la moral. “Y luego Dalílah decía, ‘es que yo soy una señora de familia, una niña de familia’. Se ponía muy mal ella, pero pues una niña de familia, pues…”, dejó en el aire la conductora.

Por su parte, Martha Figueroa, no dudó en exponer que no soporta a Dalílah ni su manera de conducirse e incluso aseguró que no cree que le den oportunidades laborales más allá de las que ya posee.

“Yo como espectadora, que la veo igual que veo a los demás, unos me caen bien, otros mal, ella no me agrada en la casa”, indicó.

La versión de Dalílah Polanco

Varios años atrás, la actriz de ‘Monólogos de la Vagina’, ofreció una charla a Yordi Rosado, donde narró cómo fue su relación con Derbez.

En la conversación, Dalílah mencionó que la infidelidad y cómo se contó su historia fue un engaño de la prensa para tener más ruido. “Acabó como que yo había dejado a Sergio (Catalán) por Eugenio y Eugenio había dejado a Sarah por mí.

Yordi le cuestiona si es verdad esa versión y Polanco revira: “Para mí no fue así. En mi historia no fue así”.

Sin embargo, agregó que “hoy día te puedo decir que ya no puedo meter la mano al fuego porque después de como me fue a mí, qué tal si… no sé, yo no podría. Yo no puedo decir cómo fue. Yo les cuento la mía nada más”.

Dalílah se sinceró y describió que su historia con Derbez fue siempre estar tras su sombra.

“Era muy difícil (la relación). Era muy buena. Era de gran aprendizaje. Sentí que de verdad mi matrimonio, que fue tan maravilloso, mi primer matrimonio que fue tan divertido… tan ching*n… que sentí que salí de castorcitos para entrar a las grandes ligas porque me la pasé tan bien y acá había muchas responsabilidades porque era el señor actor, el señor productor, el señor director, entonces que si tenía que estar a la par, que si había una cena tenía que estar a la altura… El señor Eugenio Derbez es una sombra muy grande”, sentenció.

Dalilah Polanco Eugenio Derbez Sarah Bustani
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
laura flores y lalo salazar
Famosos
Laura Flores sigue escéptica y reservada ante el amor, tras drama con Lalo Salazar: “Me dolió mucho”
September 23, 2025
 · 
Edson Vázquez
Itatí-Cantoral.jpg
Famosos
Itatí Cantoral confiesa que le negaron empleos tras convertirse en madre
September 23, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
elaine-haro-amores-.jpg
Famosos
Elaine Haro tras salir de La Casa de los Famosos México: ¿Se queda con Aldo, Aarón o su ex?
September 23, 2025
 · 
María de Jesús Candedo
América-Guinart.jpg
Famosos
Ex de Alejandro Fernández admite como nunca antes: “Ya no le tengo ningún rencor”
September 23, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
Sabine-Moussier-tatuaje.jpg
Famosos
Sabine Moussier vivió romance de 6 años con alguien que nunca conoció: “Me fui a internar por codependencia”
La ex integrante de ‘La Casa de Los Famosos 2’ confesó cómo fue la relación que vivió con un hombre al que nunca conoció.
September 23, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
Susana-Zabaleta-prensa.jpg
Famosos
Susana Zabaleta denuncia misoginia en abucheos de la prensa: “Si tienen algo que decir, díganselo a Ricardo”
La actriz y cantante afirma que los medios de comunicación buscan responsabilizarla por las acciones de su novio Ricardo Pérez.
September 23, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
Laura Zapata y Eva Mange
Famosos
Laura Zapata y el proceso legal contra la enfermera de su abuela Eva Mange: “tiene que pagar, busco justicia”
La actriz emprendió una demanda por negligencia en los cuidados de su abuelita, a quien veía como una madre.
September 23, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
aldo-mar-ticket-.jpg
Famosos
El momento exacto donde Aldo De Nigris le dice a Mar Contreras qué CAJA elegir para ser finalista
Se repite la historia...
September 22, 2025
 · 
MrPepe Rivero