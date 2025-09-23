Martha Figueroa no soporta a Dalílah y Shanik la acusa de meterse entre Eugenio Derbez y Sarah Bustani

“Para mí no fue así. En mi historia no fue así”.

A finales de la década de 1990 y principios de los 2000, el actor Eugenio Derbez y la diseñadora Sarah Bustani mantuvieron una relación que duró 6 años.

La pareja quedó flechada en el teatro, por allá de 1997, y una amiga en común fue quien los presentó.

“Tengo una amiga que lo conocía. Un día, sin pensarlo, fuimos al teatro a verlo y pasamos al camerino. No hablamos nada, a mí me dio pena y a él también”, contó la diseñadora.

Poco después, el también humorista, la contactó y más tarde ella fue quien lo volvió a buscar. Fue así que comenzaron a salir e incluso antes de formalizar su relación viajaron a París.

Para el cumpleaños de Bustani, Eugenio le organizó una cena romántica con violines y sus platillos favoritos en medio de un puente peatonal en el periférico de la Ciudad de México. La sorpresa fue coronada cuando el Derbez le mostró un enorme espectacular en la avenida donde le pedía que fuera su novia: “Sarah, te amo. ¿Quieres ser mi novia?”, decía el anuncio publicitario. La pareja duró seis años, en 2003 decidieron terminar.

Sobre el final de la historia de amor surgieron muchos rumores que apuntaban a que había una tercera persona rompiendo la relación y que se trataba de Dalílah Polanco. La propia actriz era compañera de Eugenio en ‘La Familia P-Luche’.

Al cuestionar a la habitante de ‘La Casa Más Famosa de México’ sobre esos rumores, enfatizó que ellos iniciaron una relación mese después de que él terminó con Sarah y ella firmó su divorcio con el actor Sergio Catalán.

Sin embargo, y luego de más de dos décadas del romance, es la periodista Shanik Berman quien destapa que sí hubo infidelidad de Eugenio y Dalílah a Sarah.

Berman, quien formó parte de la segunda temporada de ‘La Casa de los Famosos’ dijo en el programa ‘Con Permiso’ que a quienes contratan para el reality les piden generar contenido y Dalílah no se ha sincerado sobre esa relación amorosa.

“Nunca ha dicho la verdad de lo que pasó con Eugenio Derbez”, expresó Shanik.

Y siguió con el relato: “Acuérdate que Eugenio Derbez vivía con Sarah Bustani hacía 7 años y de repente Dalílah, según lo que me contó mi Sarita, que le decía Eugenio Derbez, ‘¿sabes qué? Tengo que pensar unas cosas’, y la muchacha que tenían le decía a Sarah, ‘se vino a quedar a dormir en su cama la señora Dalílah’, reveló.

Al tiempo que evidenciaba que Polanco siempre se ha colocado en un sitio donde impera la moral. “Y luego Dalílah decía, ‘es que yo soy una señora de familia, una niña de familia’. Se ponía muy mal ella, pero pues una niña de familia, pues…”, dejó en el aire la conductora.

Por su parte, Martha Figueroa, no dudó en exponer que no soporta a Dalílah ni su manera de conducirse e incluso aseguró que no cree que le den oportunidades laborales más allá de las que ya posee.

“Yo como espectadora, que la veo igual que veo a los demás, unos me caen bien, otros mal, ella no me agrada en la casa”, indicó.

La versión de Dalílah Polanco

Varios años atrás, la actriz de ‘Monólogos de la Vagina’, ofreció una charla a Yordi Rosado, donde narró cómo fue su relación con Derbez.

En la conversación, Dalílah mencionó que la infidelidad y cómo se contó su historia fue un engaño de la prensa para tener más ruido. “Acabó como que yo había dejado a Sergio (Catalán) por Eugenio y Eugenio había dejado a Sarah por mí.

Yordi le cuestiona si es verdad esa versión y Polanco revira: “Para mí no fue así. En mi historia no fue así”.

Sin embargo, agregó que “hoy día te puedo decir que ya no puedo meter la mano al fuego porque después de como me fue a mí, qué tal si… no sé, yo no podría. Yo no puedo decir cómo fue. Yo les cuento la mía nada más”.

Dalílah se sinceró y describió que su historia con Derbez fue siempre estar tras su sombra.