¿Mar Contreras mintió en LCDLFM sobre que cantó con Juan Gabriel en el Auditorio Nacional?

Este 28 de agosto de 2025, se cumplen 9 años de la muerte de Juan Gabriel.

En La Casa de los Famosos México, los habitantes suelen compartir anécdotas personales que para algunos podrían sonar a fantasías, pero al público no se le escapa nada y encuentran pruebas de todo lo dicho en el reality show.

Así pasó con Mar Contreras, quien durante los primeros días, relató su experiencia de convivir con Juan Gabriel, debido a que ella protagonizaba la película '¿Qué le dijiste a Dios?’, la cual está hecha en su totalidad con las canciones del Divo de Juárez.

Hay fotografías de Mar junto al elenco del filme, en compañía de Juan Gabriel, pues incluso los invitó a su casa y apoyó el proyecto.

Mar relató que tuvo la oportunidad de cenar con él, hablar de sus gustos en común e incluso recibir un regalo por parte del compositor.

Pero la anécdota también incluye una oportunidad que pocos artistas pudieron vivir: Cantar junto a Juan Gabriel en el Auditorio Nacional. Es sabido que siempre tenía un invitado sorpresa, a quien daba espacio para presumir su voz, con un tema de su extenso repertorio.

Así que Mar Contreras recordó: “Él empezó la temporada en el Auditorio Nacional, llegas, preparas la canción con el mariachi, llegas al camerino, y me fue a saluda”.

Durante el concierto, Juan Gabriel la llamó al escenario: " Me presentó de una manera, canté ‘La Farsante’, la que canto en la película y dije ‘ahorita va a cantar él conmigo’, pero me dice ‘no, toda tú’, nada más me veía y me aplaudió al final”.

En otro encuentro, en tiempos previos al estreno de la película, Juan Gabriel le dio un consejo a Mar que vale oro:

“Usted mi’ja, por favor no deje de cantar, lo hace muy bien”.

Mar Contreras sí cantó en el Auditorio Nacional...

Aunque al contar la anécdota en La Casa de los Famosos Mar Contreras dijo haber cantado ‘La Farsante’, en realidad cantó ‘Inocente pobre amiga’.

Al menos así se puede confirmar en un video que circula en redes sociales, donde se puede ver que al final, Juan Gabriel sí aplaude y abraza a Mar, quien se lució con su interpretación.