Marta Guzmán criticó a Mar Contreras en ‘Mentiras’ y su esposo estalló: Así fue la guerra de mensajes

Usuarios fans de Mar Contreras hasta le recordaron el cáncer a Marta, amiga de Polanco.

November 13, 2025 • 
MrPepe Rivero
mar-contreras-marta-guzman--.jpg

Marta Guzmán vs. Mar Contreras

Instagram

La presencia de Mar Contreras en ‘Mentiras, el musical’ no solo tuvo críticas positivas, sino también una ola de videos y comentarios que la acusaban de no dar el ancho en el papel de ‘Daniela’.

A las críticas contra Mar se sumó Marta Guzmán, amiga de Dalilah Polanco. En sus redes sociales, fue directa:

“Un musical como Mentiras merece el mejor elenco. Siempre han desfilado grandes artistas. Respeto al teatro y sobre todo al público que paga para ver calidad vocal e histriónica. Bravo para el profesionalismo y abucheo a la soberbia”, escribió Guzmán.

marta-guzman-tuit-mar.jpg

Así que una ola de mensajes de odio le llegaron a ella, en su mayoría de fans o seguidores de Mar Contreras. Incluso le mencionaban el cáncer, enfermedad que enfrentó hace tiempo. Sin embargo, Marta Guzmán hizo frente a todos los comentarios y respondió uno a uno.

marta-guzman-tuit-mar-2.jpg
martaguzman-tuit-.jpg

¿Por qué criticaron a Mar Contreras en ‘Mentiras’?

La función que Mar Contreras dio en Monterrey no fue la más afortunada. Algunas notas de canciones no sonaron como lo hacen otras actrices y hay videos donde se le escucha adelantarse en los tiempos de las canciones, así como fallas en los trazos escénicos. Mar Contreras incluso ya habló públicamente sobre la situación, y justificó que tuvo menos de 10 horas de ensayos.

Sin embargo, los comentarios negativos perduran en redes sociales, y muchos acusan a Mar de haber demeritado el trabajo de Belinda en ‘Mentiras’ durante su paso por ‘La Casa de los Famosos México’. Ella asegura que sus palabras fueron sacadas de contexto y que nunca demeritó a Belinda, quien interpreta el mismo personaje de ‘Daniela’ pero en la serie y en la producción teatral ‘All Stars’.

Asímismo, Marta Guzmán estuvo enfrascada en discusiones en la red social X. Fue ahí donde Julio Aguilar se sumó a los mensajes y estalló contra Marta Guzmán.

esposo-mar-contreras-marta-guzman-tuit-3.jpg
esposo-mar-contreras-marta-guzman-tuit-2.jpg
esposo-mar-contreras-marta-guzman-tuit-1.jpg

