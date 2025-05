¿Qué pasó entre Niurka y Manelyk González? Así fue su fuerte pelea en la gala de La Casa de los Famosos All-Stars

¡Niurka Marcos y Manelyk González se están peleando! Las celebridades protagonizaron un fuerte encontronazo en plena gala en vivo de “La Casa de los Famosos All-Stars”, que va rumbo a la final.

¿Cómo fue la pelea entre Niurka y Manelyk en La Casa de los Famosos All-Stars?

Durante la reciente transmisión del reality de Telemundo, la cubana —quien salió eliminada esta semana— le dijo de todo a su compañera, pero la gota que derramó el vaso fue cuando afirmó que la influencer no era competencia para ella.

¡Estoy de acuerdo con #Niurka ya están afuera de la casa y el show ya no debe ser tan patético! #LCDLFAllStars

Ya cansan con tanto desmadre se ve bien armado pic.twitter.com/OwHMDJX0cp — 😼JessieChismecitoC (@ChismecitoC) May 20, 2025

Esto hizo enojar a Mane, quien se lanzó contra la famosa de 57 años y hasta se burló de ella por haber sido la penúltima eliminada.

Asimismo, la señaló de estar obsesionada de Caramelo. Como respuesta, Niurka le dijo: “No, Manelyk me odia y todo, pero, nena, es un show”.

Niurka y Manelyk fueron dos de las participantes más polémicas dentro de “La Casa de los Famosos All-Stars”. (Telemundo)

La exparticipante de “Acapulco Shore” no se quedó callada y le volvió a gritar: “No, es demasiado, yo no te podría odiar, no eres importante. La que no me saca de su cabeza y su boca eres tú. (...) Nadie te quería adentro de ‘La Casa’”.

Lupillo Rivera, quien estaba sentado en medio de las dos celebridades, fue testigo de la tensión entre ellas y no se limitó a reaccionar con carcajadas y risas.

¿Quiénes son los finalistas de “La Casa de los Famosos All-Stars 2025”?

La eliminación de Niurka fue la penúltima del programa de Telemundo, por lo que esta semana se revela quiénes son los últimos nominados y el próximo lunes 26 de mayo se decidirá quién sale. Hasta ahora, la única que tiene un pase a la recta final es Dania. ¿Quiénes se unirán con ella para competir por el gran premio de 200 mil dólares?

