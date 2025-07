Claudia Martin y Carlos Said responden a rumores de embarazo y críticas por su boda exprés

Si el amor no se puede ocultar, Claudia Martin y Carlos Said son un reciente ejemplo de ello... Hace medio año confirmaron su romance, se comprometieron y ya están casados.

Mientras hay parejas de famosos que duran décadas en noviazgo, los actores de ‘Juegos de amor y poder’ no se fueron por el camino tibio y resolvieron convertirse en marido y mujer, aunque eso les ha costado recibir ciertas críticas.

Es por ello que, en entrevista con el programa Hoy, Claudia Martin respondió: “Estamos muy contentos, la pasamos muy bien en Oaxaca con mi familia. Ahora sí, recién casados"".

“Cuando pasa, así sucede... A nosotros eso fue lo que nos pasó. Estamos contentos, enamorados, y con la tranquilidad de que fue la decisión que quisimos tomar los dos y juntos lo estamos haciendo, formando nuestra familia”.

Por su parte, Carlos Said nunca ocultó sus intenciones de formar una familia con Claudia Martin, así que resaltó que está “muy feliz, un momento muy ameno, en familia. Agradecido de que Dios me haya puesto a mí en el camino de una gran mujer para poder hacerla feliz con muchísimo esfuerzo”.

En cuanto a comentarios de que la actriz está embarazada y por eso adelantaron la boda, ella dijo: “El amor engorda... Estoy contenta, es lo único que te puedo decir”.

En tanto, Carlos Said tampoco rechazó la idea de ser papá, pero advirtió que tomará tiempo: “De que viene bebé en camino, Dios quiera... pero ahorita no; cuando pase, serán los primeros en enterarse”.

Carlos Said reveló la verdad detrás de su boda sorpresa

Durante una reciente conversación para las cámaras de “Despierta América”, Carlos Said reaccionó a los rumores de un presunto embarazo de Claudia Martín, con la que se casó el fin de semana en una íntima celebración.

"¿Sabes qué pasa? Yo creo que esa es la gente que no se decide. Hay mucha gente que anda 10 años y nunca se casan, pero nosotros no. Inventan que estamos embarazados o muchos temas de esos, pero no, ahorita solo estamos felizmente casados”, explicó el actor de 27 años.