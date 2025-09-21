Suscríbete
Famosos

Luto y consternación por la muerte de Débora Estrella, conductora de Telediario, en accidente aéreo

La conductora de televisión tenía 43 años

September 20, 2025 • 
Alejandro Flores
deborah estrella.jpg

La conductora tuvo una muerte trágica

Instagram

“En MULTIMEDIOS estamos consternados y lamentamos profundamente la pérdida de nuestra compañera”, publicó dicha cadena de televisión la noche de este 20 de septiembre al informar la muerte de Débora Estrella.

De acuerdo con el propio canal, Débora nació el 7 de agosto de 1982 en Monterrey, NL y comenzó su carrera en Frecuencia Tec, un espacio radiofónico del ITESM, en donde estudió la carrera de abogada.

“Débora Estrella, de 43 años de edad, conducía el Telediario Matutino en Monterrey, desde el año 2018; al igual que se hacía cargo espacios en noticiarios de Milenio Televisión y de la conducción del Telediario Ciudad de México, a través de Canal 6 los fines de semana”, informó Multimedios.

Débora Estrella murió, de acuerdo con información confirmada por Protección Civil del estado, en un accidente de avioneta registrado en el municipio de García, Nuevo León.

Todo sobre Top Chef VIP

Notas sobre el reality show Top Cef VIP

norkys--.jpg
Famosos
Después de Top Chef VIP, Norkys Batista emprende gira con “Orgasmos”
Se presenta en varias ciudades de EEUU y otros países.
September 11, 2025
 · 
Nayib Canaán
Famosos
Salvador Zerboni se transforma: “Es un trabajo tan difícil ser mujer”
September 06, 2025
Famosos
Cachan a Lorena Herrera mintiendo en vivo en un reality show y se gana el odio en redes
September 05, 2025
Famosos
Acusan a al chef Toño de Livier de dejarse seducir por Lorena Herrera y favorecerla en Top Chef VIP
August 18, 2025

Protección Civil, al identificar el cuerpo de Débora, informó también que junto con ella viajaba un hombre del que aún se descooce su identidad.

Muertes trágicas de famosos
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
laisla desafío extremo.jpg
Famosos
¿Quiénes son los ocho confirmados para el nuevo reality “La Isla Desafío Extremo”?
September 20, 2025
 · 
Alejandro Flores
guana traicion.jpg
Famosos
Presentan prueba irrefutable de la traición de Guana contra Dalilah y Shiky en nominaciones
September 20, 2025
 · 
Alejandro Flores
emiliano aguilar.jpg
Famosos
Fans de Emiliano Aguilar descubren preocupante detalle en uno de sus videos
September 20, 2025
 · 
Alejandro Flores
abelito-llamada-daniel-sosa-guana.jpg
Famosos
¿Cuál fue el mensaje para Guana que Daniel Sosa le dio a Abelito?..."Vengo aquí como parte de la producción”
September 20, 2025
 · 
MrPepe Rivero
abelito gatada.jpg
Famosos
Explotan críticas y memes vs. La Casa por la ‘gatada’ que vivió Abelito en llamada para Guana
En redes sociales y hasta en la cuenta oficial de La Casa de los Famosos se hicieron tendencia los comentarios negativos
September 20, 2025
 · 
Alejandro Flores
abelito.jpg
Famosos
La Casa le hace la gatada a Abelito por culpa de Guana: “Quedé como un tonto”
La dinámica de La Moneda del Destino de este 19 de septiembre resultó decepcionante para Abelito
September 19, 2025
 · 
Alejandro Flores
alexis ayala.jpg
Famosos
¿Quiénes son las 20 parejas que tuvo Alexis Ayala antes de conocer a Cinthia Aparicio?
El actor dijo: “Yo he tenido 20 amores de mi vida y siempre me había equivocado”. Estas son las relaciones que se le han conocido
September 19, 2025
 · 
Alejandro Flores
aldo de nigris.jpg
Famosos
La anécdota de cuando un hombre le coqueteó a Aldo de Nigris y cómo reaccionó
El shippeo de Aldo y Aaron en La Casa de los Famosos ha despertado el interés por videos antiguos
September 19, 2025
 · 
Alejandro Flores