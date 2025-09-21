Luto y consternación por la muerte de Débora Estrella, conductora de Telediario, en accidente aéreo

“En MULTIMEDIOS estamos consternados y lamentamos profundamente la pérdida de nuestra compañera”, publicó dicha cadena de televisión la noche de este 20 de septiembre al informar la muerte de Débora Estrella.

De acuerdo con el propio canal, Débora nació el 7 de agosto de 1982 en Monterrey, NL y comenzó su carrera en Frecuencia Tec, un espacio radiofónico del ITESM, en donde estudió la carrera de abogada.

“Débora Estrella, de 43 años de edad, conducía el Telediario Matutino en Monterrey, desde el año 2018; al igual que se hacía cargo espacios en noticiarios de Milenio Televisión y de la conducción del Telediario Ciudad de México, a través de Canal 6 los fines de semana”, informó Multimedios.

Débora Estrella murió, de acuerdo con información confirmada por Protección Civil del estado, en un accidente de avioneta registrado en el municipio de García, Nuevo León.

Protección Civil, al identificar el cuerpo de Débora, informó también que junto con ella viajaba un hombre del que aún se descooce su identidad.