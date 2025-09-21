Suscríbete
Famosos

Débora Estrella y la escalofriante última publicación en Instagram, horas antes de su muerte

Descanse en paz.

September 20, 2025 • 
MrPepe Rivero
debora-estrella--.jpg

Débora Estrella

Instagram

Débora Estrella murió a los 43 años en un accidente de avioneta en Nuevo León... La conductora de Telediario en la cadena Multimedios viajaba con un hombre, quien también falleció, en el área del Parque Industrial Ciudad Mitras, la tarde de este sábado 20 de septiembre.

En redes sociales hay conmoción por la noticia, pues era una presentadora querida por los televidentes de la cadena. Incluso resaltan que estuvo trabajando horas antes de morir.

De hecho, minutos antes del incidente aéreo, Débora publicó una fotografía que estremece a cualquiera: el avión donde perdió la vida.

debora-estrella-publicaciones-3.jpg

Últimas publicaciones de Débora Estrella

Instagram

Sin pensar que serían las últimas horas y publicaciones de su vida, Débora Estrella compartió tres imágenes; dos selfies y una última fotografía: la avioneta donde murió junto a un hombre.

debora-estrella-publicaciones-2.jpg

Últimas publicaciones de Débora Estrella

Instagram

¿Qué dijeron las autoridades?

El alcalde de García, Nuevo León, Manuel Guerra Cavazos, dio una entrevista tras el desplome de la avioneta.

“Confirmo, es una dama y un caballero; está el equipo de Protección Civil, Sedena y Guardia Nacional realizando la estrategia para realizar la extracción. Están en una cañada y hay que asegurar la aeronave para evitar alguna situación y también ver el tema del combustible”, adelantó.

Sobre si habría sido un error del piloto, dijo: “Hasta lo que me ha dicho el administrador de la pista, me refieren que no; quisiera esperar para tener mayor información y un informe”.

“Nos llegó un reporte en el transcurso del día de actividades en el aeropuerto, es pequeño, de aeronaves pequeñas, hacen prácticas, son escuelas; investigamos sin mayor novedad hasta que logramos encontrar esta aeronave”, dijo el alcalde sobre reportes de supuestas quejas vecinales por los vuelos en la zona.

La cadena Multimedios la despidió

“En MULTIMEDIOS estamos consternados y lamentamos profundamente la pérdida de nuestra compañera”, publicó dicha cadena de televisión la noche de este 20 de septiembre al informar la muerte de Débora Estrella.

“Débora Estrella, de 43 años de edad, conducía el Telediario Matutino en Monterrey, desde el año 2018; al igual que se hacía cargo espacios en noticiarios de Milenio Televisión y de la conducción del Telediario Ciudad de México, a través de Canal 6 los fines de semana”, informó Multimedios.

Débora Estrella Luto
MrPepe Rivero
Fiel seguidor del entretenimiento, la televisión, las telenovelas, el cine y la música.
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
ABELITO-LLORA.jpg
Famosos
La decepción de Abelito tras confundir a Daniel Sosa con su papá: “Tiene la voz parecida”
September 20, 2025
 · 
MrPepe Rivero
laisla desafío extremo.jpg
Famosos
¿Quiénes son los ocho confirmados para el nuevo reality “La Isla Desafío Extremo”?
September 20, 2025
 · 
Alejandro Flores
guana traicion.jpg
Famosos
Presentan prueba irrefutable de la traición de Guana contra Dalilah y Shiky en nominaciones
September 20, 2025
 · 
Alejandro Flores
emiliano aguilar.jpg
Famosos
Fans de Emiliano Aguilar descubren preocupante detalle en uno de sus videos
September 20, 2025
 · 
Alejandro Flores
jacqueline-andere-.jpg
Telenovelas
5 telenovelas de Jacqueline Andere, musa de Ernesto Alonso pese a que ella admite: “No soy buena para llorar”
La actriz Jacqueline Andere, con 65 años de trayectoria, recibirá este 20 de septiembre el Ariel de Oro 2025
September 20, 2025
 · 
Alejandro Flores
abelito-llamada-daniel-sosa-guana.jpg
Famosos
¿Cuál fue el mensaje para Guana que Daniel Sosa le dio a Abelito?..."Vengo aquí como parte de la producción”
Abelito no pudo ocultar su cara de enojo.
September 20, 2025
 · 
MrPepe Rivero
abelito gatada.jpg
Famosos
Explotan críticas y memes vs. La Casa por la ‘gatada’ que vivió Abelito en llamada para Guana
En redes sociales y hasta en la cuenta oficial de La Casa de los Famosos se hicieron tendencia los comentarios negativos
September 20, 2025
 · 
Alejandro Flores
abelito.jpg
Famosos
La Casa le hace la gatada a Abelito por culpa de Guana: “Quedé como un tonto”
La dinámica de La Moneda del Destino de este 19 de septiembre resultó decepcionante para Abelito
September 19, 2025
 · 
Alejandro Flores