Débora Estrella y la escalofriante última publicación en Instagram, horas antes de su muerte

Débora Estrella murió a los 43 años en un accidente de avioneta en Nuevo León... La conductora de Telediario en la cadena Multimedios viajaba con un hombre, quien también falleció, en el área del Parque Industrial Ciudad Mitras, la tarde de este sábado 20 de septiembre.

En redes sociales hay conmoción por la noticia, pues era una presentadora querida por los televidentes de la cadena. Incluso resaltan que estuvo trabajando horas antes de morir.

De hecho, minutos antes del incidente aéreo, Débora publicó una fotografía que estremece a cualquiera: el avión donde perdió la vida.

Últimas publicaciones de Débora Estrella Instagram

Sin pensar que serían las últimas horas y publicaciones de su vida, Débora Estrella compartió tres imágenes; dos selfies y una última fotografía: la avioneta donde murió junto a un hombre.

¿Qué dijeron las autoridades?

El alcalde de García, Nuevo León, Manuel Guerra Cavazos, dio una entrevista tras el desplome de la avioneta.

“Confirmo, es una dama y un caballero; está el equipo de Protección Civil, Sedena y Guardia Nacional realizando la estrategia para realizar la extracción. Están en una cañada y hay que asegurar la aeronave para evitar alguna situación y también ver el tema del combustible”, adelantó.

El alcalde de García, Nuevo León, Manuel Guerra Cavazos, dio una entrevista tras el desplome de la avioneta donde falleció la conductora de noticias, Débora Estrella.https://t.co/BFYb85aSU1 pic.twitter.com/Cj9T325eMG — Irving (@IrvingPineda) September 21, 2025

Sobre si habría sido un error del piloto, dijo: “Hasta lo que me ha dicho el administrador de la pista, me refieren que no; quisiera esperar para tener mayor información y un informe”.

“Nos llegó un reporte en el transcurso del día de actividades en el aeropuerto, es pequeño, de aeronaves pequeñas, hacen prácticas, son escuelas; investigamos sin mayor novedad hasta que logramos encontrar esta aeronave”, dijo el alcalde sobre reportes de supuestas quejas vecinales por los vuelos en la zona.

La cadena Multimedios la despidió

“En MULTIMEDIOS estamos consternados y lamentamos profundamente la pérdida de nuestra compañera”, publicó dicha cadena de televisión la noche de este 20 de septiembre al informar la muerte de Débora Estrella.

“Débora Estrella, de 43 años de edad, conducía el Telediario Matutino en Monterrey, desde el año 2018; al igual que se hacía cargo espacios en noticiarios de Milenio Televisión y de la conducción del Telediario Ciudad de México, a través de Canal 6 los fines de semana”, informó Multimedios.