Lupita y Ernesto D’Alessio hablan de divorcio de Jorge y le hacen promesa a Marichelo

La separación de Jorge D’Alessio y Marichelo repercute en toda la familia.

La pareja apenas lleva un mes separada pero la polémica en torno a las razones de su rompimiento han generado reacciones no solamente de sus fans, también de amigos y familiares.

Hasta ahora, sin embargo, la matriarca de la familia D’Alessio se había mantenido en silencio y publicando únicamente mensajes proverbiales con citas bíblicas.

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La respuesta de Lupita D’Alessio

Eso cambió este 11 de abril, luego de que surgió la versión de que Lupita preparaba una respuesta para dar su opinión sobre el rompimiento de Jorge y Marichelo.

“Amigos buenos días, con profunda tristeza quisiera comentarles, que algunos medios están esperando o diciendo que yo no vaya a subir algún video perjudicando la situación dolorosa que estamos pasando la familia”, escribió Lupita en un mensaje notoriamente escrito con cierta exaltación.

Hasta ahora, la reacción más dolorosa ha sido la de Marichelo, quien no aguantó la emoción y durante una entrevista en el aeropuerto de la Ciudad de México, lloró al tratar de explicar cómo se siente en este momento.

“No estoy lista para esto. No está siendo fácil, es un momento muy complicado que no creo que nadie quiera vivirlo, y no soy la única mujer que esté pasando algo así”, dijo la ex actriz, quien dejó la profesión para dedicarse por completo a la familia y sus negocios.

Lupita D’Alessio es una figura acostumbrada al escándalo pero que por eso mismo suele ser explosiva al momento de reaccionar ante las polémicas en su vida.

Casada cinco veces, su vida tiene momentos de tragedia familiar como el hecho de que prácticamente tuvo que abandonar a sus hijos para escapara de la relación de violencia y toxicidad que vivía con Jorge Vargas.

Ahora, sin embargo, y ante la ola de versiones sobre las razones de la separación de su hijo Jorge (que incluyen una acusación de infidelidad de su parte), la cantante dice que prefiere no publicar su opinión, como sí lo ha hecho en otras ocasiones, y esa es una promesa que le hace a su hijo Jorge.

“Me mantengo al margen. Toda mi familia cuenta conmigo siempre”.

¿Qué dijo Ernesto D’Alessio sobre la separación de Jorge y Marichelo?

En el mismo tono, Ernesto D’Alessio habló en el programa de René Franco acerca de la manera en que apoya a su hermano y a Marichelo.

“Es un tema muy difícil. Siempre el trabajo en un momento de duelo es bueno. Él tendrá que enfrentarse a la realidad que está viviendo”.

Ernesto recalcó que pese a la separación, él mantiene la idea de que todos son una familia unida.