A 13 años de su muerte, Jenni Rivera desata rumores de su regreso por extrañas publicaciones

Seguidores de la cantante aseguran que un mensaje publicado en su Instagram podría ser el anuncio de su regreso.

Noviembre 26, 2025 • 
Ericka Rodríguez
Jenni Rivera

A través de las redes sociales oficiales de ‘La Diva de la Banda’ comenzaron a publicarse extraños mensajes. La controversia comenzó a surgir, pues a 13 años de la muerte de Jenni Rivera, sus seguidores afirman que se prepara su gran regreso.

En la publicación de Instagram, una flor se va formando. Los pétalos amarillos están acompañados de la palabra ‘loading’ (cargando), y falta uno para que se complete la flor. Todo parece indicar que los pétalos están inspirados en el icónico vestido de ‘La Gran Señora’, en color negro y amarillo de corte sirena. La falda acampanada de aquel imponente atuendo terminaba en un tul amarillo que simulaba olas y flores.

La suspicacia creció sobre todo porque desde su partida se ha especulado que sigue viva, sin embargo, algunos usuarios en redes sociales creen que en realidad se trata de algún homenaje.

En tanto, la familia de Jenni, quien se encarga de administrar las redes de la artista tampoco ha dado a conocer si se planea algún homenaje o evento especial para recordar a la máxima estrella femenina de la banda.

Hace un par de horas, la flor se completó y apareció un mensaje: “En el 2009… Jenni nos dejó la voz. Hoy le agregamos la banda, el legado continúa”, sin dar más detalles.

Recientemente, don Pedro Rivera, padre de ‘La Diva de la Banda’, recordó que se acerca el aniversario luctuoso de su hija y al tiempo agradeció al público y fanáticos de Jenni porque nunca la han olvidado y siguen reproduciendo sus emblemáticas y desafiantes melodías.

¿Jenni Rivera está viva?

La estrella perdió la vida a los 43 años víctima de un accidente aéreo. ‘La Gran Señora’ ofreció su última presentación en un palenque de Monterrey, en Nuevo León, mismo que duró cerca de 4 horas.

La intérprete se lució ante más de 17 mil personas que corearon sus canciones sin saber que sería la última vez que Jenni pisaría un escenario.

Aunque por mucho tiempo y para muchas personas, ‘La Diva de la Banda’ sigue viva y aseguran que ha fingido su muerte, pues la fama y el estrés estaban superándola. De esta forma habría decidido alejarse de todo y de todos.

Otros usuarios mencionan que Rivera tiene un perfil bajo, que vive en Estados Unidos e incluso se ha llegado a especular que tiene un canal de YouTube en donde comparte recetas de cocina sin mostrar su rostro.

Jenni Rivera
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
