Luis ‘Potro’ Caballero en LCDLFM: descubren inesperadas coincidencias en su paso por la edición anterior

Para los internautas, las coincidencias fueron demasiadas como para ignorarlas y, de inmediato, comenzaron a especular con la posibilidad de que, tal vez, el “Potro” Caballero debería reconsiderar su participación en realities debido que nunca logra avanzar más allá de la tercera semana.

Sucedió en una de las ediciones de La casa de los famosos en Telemundo y ahora la historia se repitió con una serie de agravantes que despertaron la curiosidad de los internautas; por ejemplo, el hecho de que en esta ocasión fuera víctima de una nominación general que los puso a todos en riesgo, incluido al inquilino más detestado: Adrián Marcelo , pero el que salió al final fue “Potro” Caballero, ¿por qué?

¿QUÉ PASÓ CON LUIS “POTRO” CABALLERO, TIENE UNA MALDICIÓN?

LA CASA DE LOS FAMOSOS TELEMUNDO 2 (2022)

Hace dos años, Luis “Potro” Caballero se embarcó en un nuevo e interesante proyecto luego de participar en otros realities como Acapulco Shore, Guerreros y Las estrellas bailan en Hoy: se trataba de la segunda temporada de La casa de los famosos en Telemundo, a donde llegó con todas las esperanzas de quedarse con el premio mayor de 200 mil dólares.

“Me hubiera gustado estar un poquito más, pero las cosas pasan por algo”

Lamentablemente, a pesar de que tenía un gran número de seguidores, “Potro” Caballero sorprendió a todos cuando se convirtió en el tercer eliminado del reality show; en aquella ocasión, aunque se molestó, el influencer decidió verle el lado bueno a su salida.

“Me hubiera gustado estar un poquito más, pero las cosas pasan por algo”, reconoció la celebridad ante las cámaras luego de su inesperada salida.

LA CASA DE LOS FAMOSOS MÉXICO 2 (2024), OTRA OPORTUNIDAD, PERO...

Dos años después, Luis “Potro” Caballero le dio otra oportunidad a La casa de los famosos; en esta ocasión, se trató de la versión mexicana y, al igual que en el 2022, el influencer entró con grandes expectativas y muchas ganas de llevarse los cuatro millones de pesos... pero algo falló.

“No haría absolutamente nada diferente, me la pasé increíble”

La serie de coincidencias de inmediato despertó una auténtica controversia entre los internautas: se trató de dos ediciones de La casa de los famosos, ambas en sus segundas temporadas y en ninguna de ellas el “Potro” logró llegar más allá de la tercera semana, ¿qué pasó ahí?

Para que no se te quite esa bonita costumbre. 3er eliminado en Telemundo y en México.

