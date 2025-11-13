En ‘Juego de Voces’ ya sabían de crisis matrimonial de Angélica Vale: Yuri confirma que guardaron el secreto

Este domingo 9 de noviembre estalló el escándalo por el divorcio de Angélica Vale y Otto Padrón, pero ellos estaban separados desde abril de este 2025.

Ese secreto fue guardado por las leyendas de ‘Juego de voces’, el programa que Angélica condujo este año para TelevisaUnivision. Yuri confesó que estaba al tanto de la crisis matrimonial, pero le guardaron el secreto.

Durante una entrevista en ‘Hits FM’, una estación de radio ubicada en Monterrey, Yuri habló del tema, pues le preguntaron respecto al divorcio de Angelica.

Angélica Vale y Otto Padrón YouTube/AngelicaVale

“Angélica, cuando estaba ahí en el programa, en ‘Juego de Voces’, ya sabíamos que ella estaba divorciada (separada) porque ella nos lo comentó a nosotros”, comentó Yuri.

La cantante dijo que nadie dijo nada “porque son cosas que uno no tiene que decir”, e insistió que como ella ya lo hizo público, ya puede tocar el tema.

Yuri resaltó que Angélica Vale “no es la primera ni la última que se divorcia”, pues recordó que es algo común entre las famosas. Sin embargo, le abrió la puerta a apoyarla si lo necesita: “Le dije: ‘Mi amor, estoy aquí para apoyarte, yo también he sido divorciada. Sé lo que significa un divorcio. Ha de ser muy fuerte un divorcio con hijos”.

¿Por qué se divorcia Angélica Vale?

Al confirmar la noticia, luego de que Otto Padrón inició el proceso legal para el divorcio, Angélica Vale habló en su programa de radio.

“Como diría mi amado José José, ‘el amor acaba’. Y eso nos pasó... se nos olvidó regar la plantita”, dijo Angélica.

Sin embargo, siguen siendo familia. “Hemos hecho viajes juntos como familia, porque no importa lo que haya pasado. Primero soy mamá, la mujer, me curaré yo después, me estoy curando, pero primero soy mamá. Es por eso que voy a seguir siempre tratando de que la familia esté unida, siempre seguir conviviendo con Otto para que mis hijos puedan pasar esto de la mejor manera”.

“Sé que suena rarísimo, que una pareja que se está separando trate de seguir juntos, no como pareja, y no como familia. Yo era la primera en decir ‘por favor’, la vida me dio una lección fuerte porque sí pasa”.