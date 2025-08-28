Los dientes de Abelito son de los más caros que existen: tiene diamantes en los colmillos

“Los estoy guardando para la época de crisis”, dice en broma Abelito respecto a sus colmillos. ¿Y qué tienen de particular? Que tienen incrustaciones de diamantes con un diseño exclusivo, por lo cual son más caros que los de cualquier rapero mexicano.

¿Más caro que los de CKan? “Sí, mucho más caro”, dice Christian Mejia, dentista y diseñador de sonrisa que atendió al influencer mexicano que actualmente es uno de los favoritos en La Casa de los Famosos México.

Abelito se hizo el tratamiento en 2022 pero en julio de este año, justo una semana antes de entrar al reality show, se hizo un mantenimiento de las piezas.

A través de un video en su canal de Youtube, mostró el procedimiento estético, el cual es sencillo y rápido, aunque requiere de dos citas.

En la primera cita, se toman muestras para hacer “carillas” de los dientes en los que se harán las incrustaciones, es decir, moldes de porcelana que se usan como si fueran fundas para las piezas dentales.

Una vez que se tienen las carillas, el procedimiento es de 15 minutos para las incrustaciones.

“En mi caso usamos un modelo a partir de las que tenía Lefty, que en paz descanse”, dice Abelito al recordar al rapero que tuvo una trágica muerte hace dos años.

¿Cuánto cuesta la sonrisa con diamantes de Abelito?

El médico explica que también se pueden utilizar moldes de resina, lo cual abarata el costo pero que en su clínica solamente se hacen de porcelana.

"¿Y más o menos cuánto cuesta un procedimiento de estos?”, pregunta Abelito en una parte del video. Pues entre 150 y 250 mil pesos, responde Mejía.

¿Y cuál es el diseño más caro que ha hecho?, insiste Abelito. “Pues lo tengo aquí enfrente”, dice con humor el dentista.

A Abelito se le practicaron incrustaciones en los dos colmillos. Es decir, que en total pagó medio millón de pesos.