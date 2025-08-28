Suscríbete
Emiliano se la regresa a Pepe Aguilar, lo acusa de menospreciarlo y hay más: “Me voy a ir más recio todavía”

El joven cantante resaltó los tratos diferentes que recibía...

August 27, 2025 • 
MrPepe Rivero
emiliano-aguilar-vs-pepe-.jpg

Emiliano Aguilar Vs. Pepe Aguilar

Instagram

A Emiliano Aguilar no le gustó que Pepe Aguilar hablara de su mamá, Carmen Treviño, y decidió sacar al sol algunos trapitos suicios.

En videos publicados en sus redes sociales, Emiliano evidenció las acciones que tenía contra él, y amenaza con contar más secretos.

“Si ustedes tuvieran un papá para quedarse en los hoteles más pasados de lanza que hay, ¿qué sentirían que toda la familia se quedara en el mejor hotel, el más lujoso, y a mí me mandan a un Holiday Inn, a un motel, con los trabajadores?”.

“No me importa dónde duerma, he dormido en la calle, en el piso, encima de miados... Es la acción de que todos se quedan en un hotel pasado de lanza, con suite, y a mí me mandan con todos los trabajadores”.

“Es la acción. Nada más para que se den cuenta. Esa es la realidad de las cosas. No todo es como piensan”, dijo Emiliano Aguilar.

“No voy a dejar que nadie hable mal de mi mamá, aquí tiene un soldado que defiende de las lacras. Si hablan de mi mamá, me voy a ir más recio... Nadie va a hablar mal de mi jefa”.

¿Por qué está enojado Emiliano con Pepe Aguilar?

“Todo esto que estoy diciendo ahorita, todo esto que está pasando, todo esto es porque hablaste mal de mi mamá”, dijo Emiliano Aguilar.

Su molestia viene a raíz de una entrevista de Pepe Aguilar con Pati Chapoy donde recordó cómo fue el final de su relación con la mama de Emiliano.

“O sea, ¿cómo vas a decir que te dejaron sin nada, desde la ciudad de México hasta Tijuana?... ¿que te vació la casa?”, cuestionó Emiliano.

“Una cosa es que digas que mi mamá me llevó y otra cosa es que le metas ‘más salsa a los tacos’. Era innecesario”, dijo Emiliano en sus redes sociales.

El joven no piensa detenerse: “A la siguiente vez que hable mal de mi mamá, me voy a ir más recio todavía. Esto no más es por las ramitas”.

emiliano aguilar

Emiliano Aguilar dice que no quiere el apoyo profesional de su papá, Pepe Aguilar.

(Instagram @emiliano_aguilart)

Emiliano Aguilar PEPE AGUILAR
MrPepe Rivero
Fiel seguidor del entretenimiento, la televisión, las telenovelas, el cine y la música.
