Lorena Herrera y Juan Soler se perdonan para lanzarse contra un expulsado de Top Chef VIP

Los enfrentamientos entre los concursantes de Top Chef VIP son cada vez más frecuentes.

Esta vez, la eliminación del mexicano Paco Pizaña ha movido las hostilidades dentro de la cocina y la cava. Pizaña era uno de los cocineros más polémicos de esta edición del reality de gastronomía. Se atrevió incluso a enfrentarse a Salvador Zerboni, a quien acusó de hacer trampa durante uno de los retos de esta semana.

Zerboni recibió felicitaciones por uno de sus platillos que incluía un arroz moldeado pero apenas regresó a su estación, Pizaña se adelantó hacia la mesa de los jueces para protestar.

“Esto es muy independiente de la felicitación. Pero díganme, yo vi que Zerboni no respetó las reglas, y ustedes jueces han dicho que hay que tener rigor con las reglas. Entonces quiero saber qué pasó”.

Zerboni uso un plato para moldear el arroz, un truco que los jueces habían prohibido.

Todos contra Pizaña

Sin embargo, ahora que Pizaña fue eliminado no es Zerboni el que se ha organizado para evitar su posible regreso.

El reality show ha anunciado la posibilidad de algunos regresos a la cocina y el temor de los cocineros que siguen en competencia es que se permita que Paco Pizaña regrese.

Son Lorena Herrera y Juan Soler los que se han unido para formar un frente anti Pizaña.

Tanto Herrera como Soler habían sido enemigos durante gran parte de la temporada. El pleito más intenso fue cuando sucedió la eliminación de Celinee Santos, a quien Lorena aprecia y era parte de su grupo.

Herrera se paró al frente de las estaciones de cocina para alabar el trabajo de Santos y pedirle a todos los concursantes que le mostraran su agradecimiento.

Enseguida, Juan Soler pidió la palabra pero entonces Lorena le dio la espalda.

“No tengo nada que oír de ti. No eres un caballero”, dijo mientras se salía de la cocina.

Pero ahora se sabe que su animadversión hacia Paco Pizaña es incluso más suerte que sus propios pleitos.

“Que no regresen a Paco, se los pido por favor”, dijo Lorena mientras se dirigía al público a través de una cámara.

Otro que está preocupado es Salvador Zerboni, quien salió feliz del programa en el que eliminaron a Pizaña.

“Qué bien se siente cocinar feliz”, dijo el actor.

La posibilidad de que regrese Paco es a través del repechaje, que es una dinámica de Top Chef en la que concursantes eliminados compiten entre ellos para volver a la cocina.

