Lorena Herrera denunció que fue víctima de una terrible extorsión: su fuerte testimonio

La actriz de 57 años, a pesar del trago amargo, reunió fuerzas para grabar un revelador video de advertencia en el que le pidió a sus fans que tuvieran mucho cuidado al momento de enviar paquetes porque podrían ser víctimas de un mal momento como le pasó a ella.

¿Qué le pasó a Lorena Herrera y qué acciones tomará contra el chofer de aplicación que intentó obtener una gran cantidad de dinero para entregarle un paquete muy importante para ella? ¡Entérate!

¿CÓMO EXTORSIONARON A LORENA HERRERA?

En el video que subió a su cuenta de Instagram, Lorena Herrera se mostró muy indignada con una app de transporte ya que uno de sus miembros intentó extorsionarla de la manera más inesperada e incluso expuso sus datos personales como el nombre y las placas del auto.

“Así están robando (…) si roban de esa forma por eso también violan a mujeres, tengan mucho cuidado”

Todo comenzó, de acuerdo con la actriz , cuando su diseñador optó por enviarle un exclusivo vestuario a través de una conocida aplicación; sin embargo, el chofer dio por terminado el viaje y aún el paquete no le había llegado a Lorena Herrera.

La molestia de Herrera aumentó cuando, le marcó al chofer, él le confirmó que sí tenía su vestuario y le exigió un depósito para entregarle la ropa; obviamente, ella no accedió a eso; de hecho, hasta le advirtió a su diseñador que no cayera en el engaño.

“Así están robando (…) si roban de esa forma por eso también violan a mujeres, a personas, tengan mucho cuidado”, concluyó Lorena Herrera visiblemente enojada por la actitud del chofer.

¿QUÉ HACER EN CASO DE EXTORSIÓN?

De acuerdo con el portal oficial del Gobierno de México, si eres víctima de una extorsión hay una serie de pasos que debes seguir para evitar darle tu dinero a los delincuentes: lo más importante es mantener la calma.