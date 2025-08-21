Suscríbete
Cuarta nominación en La Casa de los Famosos México: estos son los nominados

Con nuevas reglas, los habitantes de la Casa tuvieron que ser muy cuidadosos al repartir sus votos

August 20, 2025 • 
Alejandro Flores
casa de los famosos cuarta nominación (1).jpg

La Casa de los Famosos tuvo nuevas reglas de nominación

ViX

Facundo estaba indeciso, Guana y Mariana no querían repetir los errores de la nominación anterior, Dalilah Polanco estaba segura de que saldría nominada y Elaine Haro estaba preocupada por su prestigio “allá afuera”.

En la cuarta nominación de La Casa de los Famosos México las estrategias de los habitantes quedaron claras pues decidieron apostar por jugar de manera individual y no tanto por la dinámica de Cuarto contra Cuarto.
Desde la salida de Ninel Conde el pasado domingo, la Casa ha cambiado su dinámica y los enfrentamientos son cada vez menos frecuentes.

La nominación, además, tuvo una elemento radical: cada habitante eligió un puerquito de juguete y adentro tenía instrucciones precisas que cambiaban el sentido de su nominación, agregaban puntos, o los obligaba a cumplir alguna condición.

cochinitos casa de los famosos.png

Cada cochinito tenía una consigna

ViX

Aquí te contamos qué suerte le tocó a cada habitante con su puerquito y cómo votaron cada uno de los habitantes y las razones que esgrimieron para nominar:

  1. Alexis Ayala: Le dio dos puntos a Dalilah y uno a Shiky. La consigna de su puerquito era elegir a alguien para que haga publica su nominación. Ayala eligió a Priscila.
  2. Aaron Mercury.- A Dalilah le dio dos a Mariana uno. No puede mencionar a quién nominó
  3. Aldo de Nigris: Le dio dos puntos a Dalilah y un punto a Shiky pero su puerquito invalidó su nominación por lo que nominó nuevamente: dos a Priscila y uno a Mariana
  4. Shiky.- Dos puntos a Mar y un punto a Guana. Su puerquito lo obligó a darle un punto a Elaine y un punto a Aldo
  5. Priscila Valverde: Dos puntos a Aldo y uno a Guana.... pero su puerquito invalidó su nominación. Tuvo que ir por Guana para que nominara por ella. La nominación fue dos puntos a Elaine y un punto a Priscila
  6. Mariana Botas: Dos puntos a Alexis y 1 punto a Mar. Su cochinito decía: “Al terminar las nominaciones le darás tres puntos a un habitante que no hayas nominado”
  7. Abelito: Dos puntos a Mariana y uno a Priscila. Su cochinito le dio la oportunidad de presenciar la nominación de Facundo
  8. Elaine Haro: Le dio dos puntos a Guana y un punto a Alexis. su cochinito duplicó sus puntos: 4 a Guana y dos a Alexis.
  9. Dalilah Polanco: Dos puntos a Alexis; uno a Mar. Su puerquito era inválido
  10. Mar Contreras: Dos pintos a Mariana y uno a Shiky. Su cochinito anuló su nominación de dos puntos
  11. Guana: Le dio dos puntos a Shiky y un Punto a Priscila. Su cochinito lo obligó a contarle sus nominaciones a todos.
  12. Facundo: Dos puntos a Aldo y uno a Abelito. Su puerquito lo que hizo fue que le restaron dos puntos.

¿Quién está nominado en la cuarta semana de La Casa de los Famosos?

Los nominados de la cuarta semana en la Casa de los Famosos hasta el momento de las nominaciones del confesionario quedó así:

  1. Alexis Ayala 6 puntos
  2. Priscilia Valverde
  3. Mariana Botas 4 puntos
  4. Mar Contreras 4 puntos
  5. Guana 5 puntos
  6. Dalilah Polanco
  7. Shiky 4 puntos
  8. Abelito 4 puntos

Pero Mariana agregó´los 3 puntos de su cerdito: se los dio a Abelito. La tabla, por tanto, Abelito quedó también nominado

No te pierdas La Casa de los Famosos México
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
