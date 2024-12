Murió un querido actor de ‘Dinastía’ y ‘Días de nuestras vidas’

El querido actor Wayne Northrop murió a los 77 años. Fue conocido por participar en la telenovela “Dinastía” de 1981, pero también dejó una huella indeleble en sus papeles de “Días de nuestras vidas” (1965) y “La ley de los ángeles” (1986).

La triste noticia fue confirmada este domingo 1 de diciembre, pero el deceso ocurrió el 29 de noviembre, un día después de la muerte de Silvia Pinal.

Deidre Hall (der.) y Wayne Northrop (Izq.) en “Días de nuestras vidas”. (Días de nuestras vidas)

¿De qué murió Wayne Northrop, el actor de “Dinastía”?

Wayne estaba hospitalizado en el Motion Pictures & Televisión Country House and Hospital, ubicado en California. Según informes de The Mirror, el famoso actor estaba luchando contra la enfermedad de Alzheimer desde hace 6 años.

“Dio su último suspiro en los brazos de su familia. Queremos agradecer al lugar más cariñoso y maravilloso por cuidarlo tan bien”, informaron familiares tras la muerte.

Lo recordarán como una persona que “conmovió a tanta gente con su sentido del humor y su ingenio”.

¿Quién era Wayne Northrop?

El actor Wayne Northrop nació el 12 de abril de 1947 en el estado de Washington, Estados Unidos. Según IMDb, tuvo más de 16 papeles importantes en distintas producciones.

Sin embargo, sus fans más fieles siempre lo recordarán por su papel de Roman Brady en “Días de nuestras Vidas”, que se transmitió por NBC.

Otros programas en los que apareció —además de los ya mencionados al inicio de este artículo— fueron “Hospital General”, “Port Charles”, “L.A. Firefighters” y “Never say never: The deidre halls story”.

Wayne estuvo casado con Lynn Herring, con quien tuvo dos hijos: Hank y Grady.