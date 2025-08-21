¿Christian Nodal se quedó sin dinero? Aseguran que se le dificulta pagar la pensión alimenticia de Inti

En una reciente visita de Cazzu a México, se sinceró con la prensa sobre la pensión alimenticia de Inti que le da Christian Nodal, y aunque rechazó la idea de demandarlo, definitivamente dejó claro que considera que debería recibir más.

“No tenemos un acuerdo que yo considere justo porque los gastos son elevados, pero bueno, es lo que él considera justo”, dijo Cazzu sobre el dinero que Christian Nodal aporta para los gastos de su hija. Sin embargo, resaltó que ella trabaja y puede solventar lo que haga falta, por lo que una demanda está fuera de la mesa: “Puedo darme el lujo de elegir las batallas que voy a pelear”.

¿Christian Nodal podría pagar más?

Medios internacionales han reportado que Christian Nodal aporta 7 mil dólares mensuales, unos 130 mil pesos mexicanos; sin embargo, se dice que Cazzu habría solicitado 135 mil dólares, unos 2 millones y medio de pesos.

Y aunque esos 7 mil dólares al mes son mucho menos de lo que supuestamente solicitaba la cantante, resultan una cifra no tan fácil de pagar para Christian Nodal. Al menos así lo reveló el conductor Raúl De Molina, en su programa “El Gordo y La Flaca”.

“Nadie se va a atrever a decirlo”, dijo ‘El Gordo’ de Molina, quien resaltó que Nodal debería separarse de su suegro Pepe Aguilar y dejar su carrera en otro sitio: “Él tiene que separar su matrimonio de su carrera. Esto le está afectando a su carrera, si se presenta con Pepe”.

Fue entonces que aseguró que Christian Nodal estaría enfrentando un bache económico:

“Para Christian Nodal, mandar en este momento $7,000 dólares (implica) hacer un esfuerzo extraordinario porque aunque ustedes piensen que ganó mucho dinero, no tiene tanto dinero como la gente piensa”, dijo el cubano.

“No sé qué pasó, pero ustedes piensan que la cosa es fácil. La cosa no es fácil, señores. No tiene tanto dinero como la gente piensa, y no está haciendo tantos conciertos. Esto es bastante complicado”, dijo Raúl De Molina.

Raúl De Molina aseguró que sabe la información de muy buena fuente: “Lo sé de personas muy cercanas a él. No voy a hablar por hablar. Lo sé porque tengo las pruebas”.

Cazzu hizo de todo para recuperar el control de lo que pasaba en su vida. (Instagram @cazzu)

Hasta Sherlyn aconsejó a Cazzu

En entrevista con la prensa, Sherlyn le recomendó a Cazzu buscar una manutención digna para su hija y acudir a las autoridades mexicanas. “Gracias a Nodal, la niña también tiene derecho a la nacionalidad mexicana. Si lo tiene hecho en Argentina, le recomendaría que lo haga en México también”.

En entrevista con Ventaneando la actriz comentó: “No sé dónde tiene su juicio Cazzu, pero las leyes en nuestro país nos respaldan como mujeres al cien por ciento”.

“Si existe un papá, que el papá aporte. Las responsabilidades son compartidas… ni siquiera es una opción”, dijo Sherlyn.