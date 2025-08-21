Faisy habló: “No habría una armonía bonita si Mariana Echeverría regresa a Me Caigo de Risa”

‘Me Caigo de Risa’ es uno de los programas favoritos de Canal 5, por lo que la situación entre tus conductores se vuelve noticia si existe algún problema, como lo hubo entre Faisy y Mariana Echeverría.

A inicios de este 2025, cuando todavía no se sabía si habría una nueva temporada, él fue sincero en redes sociales al escribir: "¿como por qué querría yo trabajar con alguien que dijo que trabajar conmigo fue horrible...?”.

Pero ahora ya está confirmada una nueva temporada, e incluso comenzaron los ensayos. Es por ello que comenzaron los rumores que apuntaban que Faisy había puesto un supuesto ultimátum sobre Mariana, presuntamente para que la producción eligiera entre ella o él.

Sin embargo, Faisy dio la cara, y en entrevista con el programa Hoy, se manifestó al respecto: “No sé si una empresa permita que alguien diga ‘O ella, o yo’.

“Yo no lo diría, no le quitaría la chamba nadie. Creo que para un proyecto como ‘Me Caigo de risa’ siga siendo así, necesita vivir en una armonía completa”.

Faisy explicó su postura: “Y el problema o lo que se dijo con Mariana Echeverría, no es nada más conmigo; ella lo dijo, lo vieron, muchas declaraciones de muchos del elenco, vieron cómo ella se refería a otras personas del elenco; creo que no habría una armonía bonita si ella regresara al proyecto”.

Abierto a que todo puede pasar, fue claro: “Yo hago mi trabajo y no me costaría nada conducir con alguien con quien no me llevo. Pero creo que la atmósfera y la armonía del programa no sería la misma después de las cosas que dijo dentro de La Casa de los Famosos, no solo para mí, sino para muchas personas del elenco”.

“Pero de ahí, a que digamos '¡o ella, o nosotros!’ Pues no, eso no pasó”.

Faisy reaccionó a la polémica de Mariana Echeverría en LCDLFM Instagram, YouTube

¿Por qué se pelearon Faisy y Mariana Echeverría?

Fueron compañeros durante casi nueve años y establecieron una amistad entrañable en este tiempo. Sin embargo, los rumores de un pleito se confirmaron cuando ella estuvo en La Casa de los Famosos México y habló de él.

A la par, distintos compañeros de Mariana revelaron sus experiencias negativas, por lo que la relación de Echeverría con el equipo de Me caigo de risa, quedó más que fracturada.

De hecho, Mariana confirmó que no buscó volver: “Yo ya no estoy en el chat de ‘Me caigo de risa’ y les voy a decir por qué, y ahí viene todo el meollo del asunto”.

“Cuando me ofrecieron ‘La casa de los famosos’, yo había tenido muchos problemas en ‘Faisy Nights’ porque no me trataron bien, me sentí un poco humillada, me sentí fuera de... tuvimos discusión Faisy y yo, sí la tuvimos, yo estaba embarazada, me dijo que estaba hormonal, nos enojamos, lloré mucho tiempo, tiempo después perdí al bebé, le echaron la culpa a él”.