Lorena Herrera opinó filosa sobre el aspecto de Ninel Conde después de sus últimas cirugías: ¿burla o preocupación?

Fue hace un par de semanas cuando Ninel Conde reapareció ante las cámaras para presumir su imagen renovada, pues tomó la decisión de ingresar nuevamente a un quirófano y realizarse diversos procedimientos quirúrgicos para mejorar su imagen. A pesar de que recibió halagos por su impresionante físico, la cantante también se volvió objeto de críticas debido a lo radical de las modificaciones que sufrió su rostro principalmente.

Entre las personas que reaccionaron a estos “arreglitos”, se encuentra Lorena Herrera, quien hizo una serie de polémicas declaraciones respecto a la apariencia de su colega y hasta le mandó un llamativo consejo que causó furor, pues a muchos no les quedó claro si se reía de su situación o si realmente estaba preocupándose por ella.

Lorena Herrera reveló qué piensa de las cirugías estéticas de Ninel Conde

En un reciente encuentro con diversos medios de comunicación, Lorena Herrera se pronunció de distintos temas, siempre procurando no prestarse a polémicas. Aun así, fue cuestionada acerca de la transformación física que vivió Ninel Conde tras un procedimiento quirúrgico, mismo que cabe recordar, le valió señalamientos por parte de quienes consideran que esta práctica se está volviendo una obsesión poco saludable.

“Ay no, quedó muy bonita. Yo la verdad la vi muy guapa, a mí me pareció que sí es como otra persona, pero muy guapa”, sentenció la también cantante, quien después bromeó diciendo que el “bombón asesino” debería actualizar sus identificaciones oficiales, dando a entender que ya no se parece en lo absoluto a su versión anterior y aconsejándole incluso cambiar de nombre.

Lorena Herrera reaccionó a la transformación física de Ninel Conde Instagram

Lorena Herrera explicó por qué le parece incorrecto compartir cada nueva operación que alguien se hace

Con un poco más de seriedad, la actriz puntualizó en que si bien cada persona es libre de hacer con su cuerpo lo que mejor considere, también tiene la idea de que personajes públicos como ella o Ninel, son ciertamente responsables de lo que proyectan antes sus seguidores.

Por esta razón piensa que no es tan buena idea dar detalles de todo lo que se hace, aunque reiteró que tanto en el caso de Conde como de cualquier otra compañera, lo único importante debe ser que se sientan bien consigo mismas.