Elaine Haro confiesa que llegó a pesar 37 kilos: “engañaba a mis padres”

Elaine Haro le contó a Alexis Ayala el momento en que, desde su punto de vista, su vida tuvo el quiebre más importante hasta ahora.

Elaine en cambio, tiene claro que lo suyo fue primero una desilusión amorosa cuyo impacto fue tan fuerte que afectó su salud emocional y física.

El reto de Elaine Haro

Elaine Haro se ha dedicado a la actuación desde muy niña. Cuando comenzó la segunda década del siglo XXI comenzó a experimentar con las redes sociales y se convirtió en una influencer bastantes respetable.

Es también la época en la que tiene una relación de noviazgo con Alan Sanvdoval, otro influencer con el que formó un dúo muy seguido.

Pero en cuanto comenzó´la pandemia, su vida giró: rompió con Alan, tuvo una crisis laboral y fue entonces que se sumió en una tristeza que le generó problemas incluso de peso.

“Fueron meses en lo que estaba sin ganas de hacer nada. Yo llegué a pesar 37 kilos, me veía al espejo, veía mis brazos y decía: qué onda conmigo”.

37 kilos es, de acuerdo con los estándares del organismo internacional Stanford Childrens, el peso ideal de una niña de 10 años. En 2022, cuando Elaine tuvo esa crisis tenía 20 años.

Al año siguiente, un reality show deportivo la rescató de esas crisis.

“Me fui a Reto 4 elementos y fue una experiencia que me que me sacó de ese ciclo raro del que no podía salir. Fue de mucho ejercicio pero también de mucha contemplación, de estar en silencio... o sea habían muchos momentos muertos”.

Reto 4 Elementos es un reality en el que los participantes son sometidos a pruebas extremas, a veces en agua, otras en aire, fuego o tierra. Se enfrentan dos equipos y compiten por elementos de supervivencia: comida, comodidad, lujos.

“Fueron horas de escucharme, de estar conmigo, de hablar conmigo, ir a nadar sola al mar, ir a caminar en la playa y ver el atardecer yo sola”.

Elaine cuenta que después de Reto 4 elementos había ya recuperado su condición física y su fortaleza mental.