Leticia Guajardo a su hijo Poncho de Nigris: Desde que salió de LCDLFM quedó dañado y no tomó terapia

Hay un distanciamiento entre mamá e hijo.

En entrevista exclusiva con TVyNovelas, Poncho de Nigris reprobó los ataques de su mamá a su esposa, Marcela Mistral, y habló sobre la supuesta demanda que interpondrá en su contra.

“Yo creo que ella habla de mí porque obviamente se beneficia de los seguidores, la invitan a programas, lo hace para llamar la atención, pero de verdad, no sabe que me está haciendo mucho daño. Soy su hijo, no soy su enemigo, y lo tiene que entender”.

“Le dije que me iba a alejar por salud mental, y si al final de cuentas me quiere hacer quedar mal, no me preocupa, para mí todo suma. Yo lo que menos quiero es tener mala vibra y esa mala onda cuando llegue a un evento familiar. Está bien, al final me va a demandar con el mismo dinero que le doy para mantenerla, así que para mí está bien, puedo con vivir con eso y más”.

Hace unos momentos, doña Lety Guajardo se pronunció ante las cámaras del programa ‘De primera mano’ sobre las declaraciones que lanzó su hijo en su contra.

“Jamás demandaría a un hijo y menos hacerle daño. Fue el más chiflado de la casa, estuvo aquí hasta los 35 años, que se olvide de tanta cosa, a él le conviene, creo que le pagan (risas). Me da mucha pena, se ha hecho mucho escándalo y si le afecta tanto dar dinero que mejor no de nada, no pasa nada”.

“Desde que salió de ‘La casa de los famosos’ ya salió dañado y no tomó terapia, todo lo ve grande, todo lo hace problemas, tengo mi espalda toda contracturada por lo que ha pasado con mi esposo, por cargarlo, por hacer tantas cosas, me da mucha tristeza que siga el juego, de tanto odio. Vino a la casa el domingo y me dijo: ‘A ti no te vamos a saludar, adiós Bárbara (de LCDLFM)’, los niños estaban felices conmigo”.

Finalmente, la señora Lety Guajardo está dispuesta a hacer las paces con su hijo.

"Él puede venir a la casa cuando quiera, puede usar y agarrar lo que quiera de mi casa, tiene mucho coraje conmigo. Yo lo perdono de todo corazón, de todos sus comentarios que hizo en contra de mí, no podemos estar peleados todo el tiempo. Ya Poncho, acaba con esto, ya por favor, es un circo, soy tu mamá y si quiero darte unas nalgadas te la doy, pero ya bájale”.

EN VIVO Mamá de #PonchoDeNigris DESMIENTE que lo DEMANDARÁ con el dinero que le dio y le pide frenar esta GUERRA #DePrimeraMano👌: https://t.co/oaYomlm1L7 pic.twitter.com/Uujnwod6mu — De Primera Mano (@deprimeramano) January 17, 2024

