La madre de Poncho de Nigris amenazó con demandarlo: ¿qué pasó entre ellos?

La familia de Nigris nuevamente ha dado de qué hablar, apenas hace unos días, Poncho de Nigris, había contado que decidió alejarse de su madre porque, según él, habló mal de su esposa Marcela Mistral.

Ahora, Doña Lety, apareció y habló sobre la situación,además, afirmó que está dispuesta a demandar a su hijo en caso de que sea necesario.

¿Por qué la mamá de Poncho de Nigris podría demandar al influencer?

Mediante las redes sociales, Dona Lety lanzó una contundente afirmación. Dijo que no iba a seguir permitiendo que su hijo, Poncho de Nigris la siguiera ofendiendo.

“Qué vergüenza que gente externa te esté dando el amor y cariño que Poncho no me quiere dar, y Dios que te bendiga Poncho, pero estabas muy bien en La Casa de los Famosos con esos pensamientos y nada más saliste y cambiaste totalmente qué barbaridad, no sé qué te pasó”, dijo Leticia Guajardo.

Asimismo, la madre continuó y dijo que no de ella ya no hablara, así como afirmó que podía demandarlo, pues la estaba difamando.

“Pero de mí ya no hables, de mí ya te callas, ya estuvo bueno, ya te callas la boca, de mí no me faltes al respeto... y si sigues hablando te voy a demandar, porque ya basta de mentiras, a mí me respetas ya estuvo bueno... que me estés difamando, no sabía yo lo que había dicho de mí y que Dios lo bendiga”, señaló.

Finalmente, Doña Lety dijo que si Poncho así quiere su relación de madre-hijo, pues que le vaya bien.

“Son los tiempos de Dios, él lo quiere así que le vaya súper bien haciendo sus inventos. Difamando a su mamá, imaginen que yo fuera una prostituta (...) no soy nada y no te valoran. No entiendo qué puedo hacer para que me valoren, para que este niño me valore”, puntualizó.