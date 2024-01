Poncho de Nigris le envía mensaje a su mamá: “Soy tu hijo, no tu enemigo”

Cada vez son más comunes las discusiones familiares de los famosos, quienes al final terminan por poner límites y alejarse de ciertos comportamientos que no son sanos de sus parientes.

Así lo está haciendo Poncho de Nigris con doña Leticia Guajardo, pues aunque ya es casi una costumbre que la madre del empresario esté inconforme con la vida lujosa y pública que lleva su hijo, ahora con las redes sociales los problemas han empeorado.

Luego de que a través de un podcast llamara “perra”

y “loca”, entre otros insultos, a su nuera, el influencer le hizo ver que Marcela, además de paciente, era muy respetuosa.

Para complicar la situación, doña Lety habló con medios de Monterrey replicando los insultos hacia Marcela, aumentando a la versión que mientras Marcela no estaba en la vida de Poncho, su hijo sí la procuraba.

En entrevista exclusiva para TVyNovelas, Poncho de Nigris habla por primera vez del distanciamiento entre él y su madre.

¿Cómo vas con los problemas de casa?

En casa no tenemos problemas, sólo tengo un familiar que sigue avivando los problemas viejos; en Navidad le di una lana (a su mamá) y le regalé una cadena de oro porque decía que sólo le regalaba joyas a Marcela, pero luego vi en sus redes que empezó a tirarme y presionarme, y eso no me pareció.

¿Con tu hermano está todo bien?

Sí, mis hermanos y yo somos muy unidos; Aldo y yo sabemos que tenemos la responsabilidad de mantener a nuestros papás, hace 20 años no trabajan, estamos muy agradecidos con ellos y nos sentimos orgullosos, pero ya me curé de espanto. A mí no me gustan los ataques así porque sí, no soy un mal hijo y no voy a enganchar- me con personas que sólo quieren hablar negativo.

¿Le ves arreglo a esta situación?

Yo no soy de buscar problemas, yo quiero sumar y tener paz; trato de no engancharme, y lo que me haga mal lo voy a mover de lugar. Yo antes era muy acelerado, pero ahora elijo mis batallas, y ya no. De verdad me duele mucho, ya no sabe cómo llamar la atención y lo está haciendo de una manera muy fea.

¿Cómo reaccionan tus seguidores?

Muchos se identifican porque tiene papás tóxicos; también algunos nos dicen que somos malos hijos, y no es así. Mi mamá siempre se queja, y cuando salí de La casa de los famosos le di 250 mil pesos más 50 mil para un enfermero.

¿Por qué dice que no la apoyas?

Pues porque todo ese dinero es como si sólo tuviera cinco mil pesos. Mi papá está enfermo y siempre nos educó para ser trabajadores, para dedicarnos al ejercicio, al deporte. Honestamente, estoy cansado de que cuando me va bien, de repente me salen familiares.

A veces las mamás son celosas con sus hijos...

Pues sí, pero los celos de las madres causan división, aunque yo sólo estoy enfocado en mis cuatro hijos; lo primero siempre será mi familia, y cuando ellos y yo estemos bien, ahora sí ya puedo ayudar a los demás. De verdad, me duele eso en el corazón, hay algo roto ya.

¿Has tomado terapia por este hecho?

Sí; la gente no acaba de entender el amor pro- pio, que primero debe estar bien uno. Estoy en una racha de trabajo importante, tengo que estar bien con mi esposa, con mi familia, con mis hijos... No puedo perder el tiempo, ni darme el lujo de desviarme para ver qué le dice a quién.

¿Has aprendido a poner límites?

Hay papás que golpean a sus hijos, que los violan, que hacen mucho daño, y yo no voy a dejar que mi mamá venga y me manipule. Muchos años me dijo que mi papá no me quería y eso me dolía en el corazón; son cosas que pasan en las familias, te manipulan anímicamente para tenerte. Son personas que no les da gusto que te vaya bien en la vida, que sobresalgas.

¿Este asunto va para largo?

No sé hasta dónde llegará, pero yo no ten- go problema, ya estoy acostumbrado a esto, sólo que ahora que soy mayor tengo más claridad, quiero que mis hijos sean buenas personas; hasta en la Biblia dice que primero están tu esposa y tus hijos, y claro, después te ocupas de tus papás, porque tú formas tu propia familia.

¿Las cosas con tu papá están bien?

Sí, mi papá es un ching... y crió ching..., dos futbolistas profesionales y yo, que soy una figura pública que le entra a todos los negocios; él sigue siendo positivo, no se hace la víctima y siempre busca su mejor versión.

¿Consideras que tu mamá tiene un motor particular para hablar de ti?

Yo creo que ella habla de mí porque obviamente se beneficia de los seguidores, la invitan a programas, lo hace para llamar la atención, pero de verdad, no sabe que me está haciendo mucho daño. Soy su hijo, no soy su enemigo, y lo tiene que entender.

¿Le dijiste a tu mamá que te alejarías?

Sí, le dije que me iba a alejar por salud mental, y si al final de cuentas me quiere hacer quedar mal, no me preocupa, para mí todo suma. Yo lo que menos quiero es tener mala vibra y esa mala onda cuando llegue a un evento familiar.

¿Cómo pintará el año para tus papás?

Pues espero que bien, ni a mi mamá ni a mi papá les va a faltar un peso, pero imagínate, le di a mi mamá casi 50 mil pesos al mes, y ya no tienen nada, no cuida el dinero, no sé en qué se le va y en qué se basa para hablar mal de mí.

Lo último que dijo es que te va a demandar...

Está bien, al final me va a demandar con el mismo dinero que le doy para mantenerla, así que para mí está bien, puedo con vivir con eso y más.