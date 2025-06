Leslie Gallardo está arrepentida de sus excesos en ‘Acapulco Shore': ‘¡Borren eso!’

Si bien es cierto que “Acapulco Shore” se convirtió en la apuesta más exitosa de MTV y permitió que figuras como Karime Pindter, Manelik González, Jawy y Potro Caballero se dieran a conocer en el entretenimiento, también es verdad que ahora todos ellos luchan por demostrar que todas las escenas de fiestas y borracheras quedaron en el pasado.

¿Qué dijo Leslie Gallardo sobre su pasado en “Acapulco Shore”?

En el caso de Leslie Gallardo, la joven abrió su corazón en el podcast de Pedro Prieto y Titi Márquez y reveló que, aunque muchos piensen lo contrario, ella no se siente nada contenta con lo que hizo en “Acapulco Shore” ... ¡le da mucha pena ver sus escenas más polémicas!

“Yo empecé en ‘Acapulco Shore’, lamentablemente... o sea, borren eso de su mente”, declaró Gallardo para sorpresa de todos.

Borracheras, fiestas y hasta episodios picantes con sus compañeros formaron parte del contenido que Leslie Gallardo ofreció en “Acapulco Shore” y que, aseguró, ahora se esfuerza por olvidar ya que ella es mucho más que una joven dedicada a los excesos, una marca que por cierto la acompaña a todos lados.

“A todos nos avergüenza ese pasado (...) internamente, tú ves ese clip (de escenas íntimas) y dices ‘Dios mío, por qué hice esa p3nd3j4d4'... ¡lo dices’ ”, declaró.

Por si esto fuera poco, Leslie también contó que hace poco se reunió con Jawy y Brenda Zambrano, y todos estuvieron de acuerdo en que “Acapulco Shore” los agarró muy inexpertos y ansiosos de todo.

“Obviamente vivimos un nivel de fiesta excesivo (…) tú entras a ‘Acapulco Shore’ y es como si abrieras una caja de pandora en donde tienes al alcance todo lo que no tuviste antes... nosotros no nos dedicamos a absolutamente nada en el medio hasta que entramos a ‘Acapulco Shore’, esa fue como nuestra quitada de virginidad para la televisión”, enfatizó Leslie Gallardo... ¡qué tal!

¿En qué temporadas de “Acapulco Shore” apareció Leslie Gallardo?

Leslie Gallardo formó parte de la quinta temporada de “Acapulco Shore” estrenada en el 2018, y en ella convivió en este paradisíaco puerto con figuras como Brenda Zambrano, Fernando Lozada y María Usi.

En el 2023, Leslie Gallardo volvió a la temporada 11 de “Acapulco Shore” como parte de una aparición especial y desde entonces no ha vuelto a este polémico reality show que, ahora se sabe, no la dejó tan satisfecha como se pensaba.