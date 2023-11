¿Quién es Leslie Gallardo, la modelo OnlyFans que agarró a besos a Emilio Osorio?

Emilio ‘Halcón’ Osorio estaría dándose una nueva oportunidad en el amor con esta influencer.

Karol Sevilla, de 24 años, acabó con los rumores al confirmar que ya no anda con Emilio Osorio, de 21 años, después de poco menos de tres años de relación.

“No me estén inventando cosas porque no, o sea ya estoy soltera y ahorita puedo andar con quien se me cante literalmente la vida, pero, no en Miami nunca estuve con nadie”, aclaró la cantante en un live con sus fans.

Ahora, circula un video en el que se ve a Emilio Osorio besando a Leslie Gallardo, durante la fiesta de cumpleaños de su mamá, Niurka.

@chismeshoreof ¡Qué fuerte!😱 Leslie Gallardo y Emilio Osorio, hijo de Niurka Marcos, se dejaron ver juntos en fotografías y en algunas historias de instagram que fueron grabadas en la fiesta de cumpleaños madre e hijo hace varias horas. Esta historia en particular se hizo viral en redes sociales y varios medios de comunicación aseguran con la misma que el finalista de La Casa de Los Famosos México habría finalizado su relación entonces con la actriz y cantante Karol Sevilla👀🔥 ¿QUÉ OPINAN?⬇️ ♬ sonido original - Chisme Shore 🔥

¿Quién es Leslie Gallardo?

Nació en Guanajuato el 6 de enero; tiene 23 años.

Se dio a conocer por haber participado en la quinta temporada de Acapulco Shore.

Fue nominada a ‘Realeza de reality’ en los MTV Miaw 2023 por su protagónico en ‘La venganza de los ex VIP’.

Participó en el reality show ‘La ley de la selva’, donde compartió créditos con Diego Alfaro, Sandy Padilla y Paola Michelle.

También sube contenido a OnlyFans y se sabe que está soltera.

