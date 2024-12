Manelyk González dio señales de una posible reconciliación con Karime Pindter tras su rivalidad en Acapulco Shore

Manelyk González y Karime Pindter pasaron de ser las amigas más famosas de la televisión, a convertirse en enemigas acérrimas, al grado de que durante años, ambas se negaron rotundamente a hablar de la otra. Aun así, entre sus fanáticos siempre existió la ilusión de que pudieran dejar atrás cualquier diferencia, un escenario que ya no parece tan lejano para una de ellas.

Manelyk González se sinceró: ¿quiere una reconciliación con Karime Pindter?

Fue hace casi una década cuando “Acapulco Shore México” llegó a la pantalla por primera vez, convirtiéndose en uno de los realities más polémicos y, al mismo tiempo, también en uno de los preferidos de la audiencia. Ahí, varios de sus concursantes ganaron gran popularidad, tanto por su comportamiento antes las cámaras, como por las relaciones que comenzaron a construir, justo como pasó con Karime Pindter y Manelyk González.

Este dúo dinámico rápidamente conquistó al público y se volvieron inseparables, pues no solo se unieron para generar contenido, sino que genuinamente entablaron una amistad que les dio una gran proyección para sus respectivas carreras. Luego de varias temporadas y algunos conflictos, su cercanía terminó y los papeles se invirtieron, enfrentándolas ahora como enemigas y rivales en todos los sentidos, algo que hasta hace poco seguía siendo así.

Sin embargo, parece que finalmente podría darse el tan esperado reencuentro de “las comadres” del show, o al menos esto es lo que dejó ver Mane, quien se sinceró acerca de qué siente por “la Matrioshka” y un escenario en el que tengan que compartir cuadro otra vez.

“Somos mujeres muy exitosas, somos mujeres que sabemos lo que hacemos, que sabemos hacer realities. Me da mucho gusto que esté bien. Si el destino, si el universo, si algún proyecto nos vuelve a juntar, yo sé que ella es lo suficientemente madura y yo también como para volver a trabajar juntas”, puntualizó la influencer, que recientemente formó parte de la nueva temporada de '¿Quién es la Máscara?’.

Karime Pindter y Manelyk González se conocieron en Acapulco Shore Instagram

Manelyk González dio su versión de la pelea con Karime Pindter

En cuanto a las razones que propiciaron la fractura de su amistad, Mane se limitó a señalar que todo se trató de una serie de problemas que se hicieron presentes con el paso del tiempo, mismos que aseguró, ahora ya no son tan importantes.

“Tuvimos nuestras diferencias, como a todo mundo le pasa, como en todas las amistades, pero yo la respeto mucho. Obviamente guardo los momentos buenos, no gano nada quedándome con lo malo”, contó.

Finalmente, reconoció que mucho de lo que ambas han logrado, es resultado de todo el empeño que pusieron cuando apenas soñaban con tener la fama y popularidad que poseen hoy en día. “Si yo no hubiera empezado con ella, yo no sería la mujer que soy. Y ella no sería la mujer que es si no hubiera sido por mí", concluyó González, avivando las ansias de sus fandoms por verlas reunidas nuevamente.