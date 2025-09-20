Suscríbete
¿Leonardo DiCaprio le hizo el feo a Galilea Montijo? Ella relata cómo le rompió el corazón

La actriz estuvo en el estreno en México de la nueva película de Leo, “Batalla tras batalla” y consiguió foto con Benicio del Toro y Regina Hall

September 19, 2025 • 
Alejandro Flores
galilea montijo.jpg

Galilea Montijo narró la anécdota en el programa “Hoy”

Instagram Hoy

Galilea Montijo estuvo en la función especial de estreno de “Una batalla tras otra”, la nueva película de Leonardo DiCaprio, la cual parece de acción pero que deja al espectador con una pregunta fundamental para la sociedad actual: ¿tengo la vida que quiero?

La película es dirigida por Paul Thomas Anderson, quien obligó Leonardo a hacerse esa misma pregunta para construir a su personaje.
La respuesta de Leo, publicada en la revista Esquire en una peculiar entrevista, es honesta y directa:

“Con la edad se crea la sensación de querer ser más honesto y no perder el tiempo. Me imagino cómo serán las próximas décadas. Veo a mi madre, por ejemplo, y dice exactamente lo que piensa sin perder el tiempo. No pierde el tiempo fingiendo”.

Las fotos que sí consiguió Gali

De alguna manera, la respuesta del actor hollywoodense se conecta con lo que le pasó a Galilea durante la alfombra roja del estreno de la película en México.

La conductora del programa “Hoy” narró que estuvo muy emocionada por convivir con las estrellas de la película, entre ellas Benicio del Toro, a quien le pidió una foto. Y se la permitió.

Screenshot 2025-09-19 181620.png

Gali muestra su foto con Benicio

Instagram

Luego se encontró con Regina Hall y también le pidió una foto. Y también se la permitió.

Galilea y regina.png

La foto del recuerdo con Regina

Instagram

La foto que no consiguió Galilea

Todo iba bien, Galilea estaba contenta con sus recuerdos digitales... hasta que se encontró con Leonardo Di Caprio y obviamente le pidió una foto.

"¿Cuál creen que me aplicó Leonardo, que estaba de aquí a allá?”, contó Gali durante un segmento del programa “Hoy”.

Aprovechando la cercanía con el actor, la conductora mexicana le pidió una foto. Y no se la dio.

Screenshot 2025-09-19 181811.png

Gali actuó la reacción de Leonardo DiCpario

Instagram

La propia Gali lo contó así:

“Yo le grite así de: ¡Leooo!”, dijo Montijo en tono de broma y mientras sonaba de fondo la música de Titanic. “Pero me aplicó la de...”

Luego hizo el ademán de cuando alguien habla por teléfono... aunque se entiende que Leonardo solamente fingió que le llamaban para evitar la foto con Galilea.

“Me rompió el corazón... pero no importa, Leo puede hacer lo que quiera”.

Leonardo DiCaprio Galilea Montijo
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
