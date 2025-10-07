¡Tremendo encontronazo con la prensa! Eugenio Derbez y Alessandra Rosaldo terminan acorralados por reporteros

“No hay nota. Es una estrategia para hacer publicidad, cien por ciento”.

Tras su paso por ‘La Casa de Los Famosos México’, Dalílah Polanco hizo una serie de confesiones que revivieron la relación que sostuvo con Eugenio Derbez, quienes fueron novios durante dos años en la década del 2000.

Durante una dinámica llamada ‘Triángulo de las verdades’, Dalílah relató: “Tenía una relación hermosa, todo perfecto, vivíamos juntos en una casa bonita”. Y sin mencionar su nombre habló de la infidelidad por la que “se me rompió el corazón” y donde la tercera en discordia era la actual esposa de Eugenio, Alessandra Rosaldo.

El comediante y la cantante llegaron al aeropuerto de la Ciudad de México para continuar con la promoción de su serie ‘De Viaje con los Derbez’ y allí vivieron un encontronazo con la prensa que esperaba sus declaraciones de lo narrado por Dalílah.

Sin embargo, un grupo de reporteros comenzó a rodear a la pareja que terminó acorralada, impidiendo su paso y generando tensión. Sin detenerse y en su intento de seguir avanzando, Derbez, Rosaldo y los periodistas terminaron en medio de un tumulto en el que se intentaba mantener la calma.

Eugenio respondió tajante por la infidelidad que le señala. “No hay nota, no hay nada que decir… Hemos hablado abiertamente de nuestra relación, Ale y yo. Están sacando una nota de hace 20 años de que terminé con una novia para andar con mi mujer, con mi esposa, entonces, la verdad es que, pues, nada. No hay nota. Es una estrategia para hacer publicidad, cien por ciento”, indico.

El actor intentaba esquivar a los camarógrafos y enfatizó que no existe evidencia de publicaciones recientes ni de conflictos actuales: “No hay nota, no hay nada que decir…”.

Cabe señalar que la pareja estuvo contenida por un grupo de guardaespaldas que los acompañaron en el jaloneo con la prensa hasta que subieron a su camioneta y se marcharon.

El episodio recordó el incidente que vivió Susana Zabaleta, quien también enfrentó un encuentro tenso con los medios de comunicación, derivando en el famoso grito “¡Prensa Digna!” y abucheos que provocaron polémica entre artistas y reporteros.

