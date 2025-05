Laura Zapata aseguró que reza por Yolanda Andrade a pesar de sus conflictos: ‘Es un ejercicio’

Laura Zapata ya no le habla a Yolanda Andrade desde que la conductora dejó entrever que ella vivía a expensas de su hermana Thalía, algo que terminó por enfurecerla; sin embargo, ahora a la distancia y con más tranquilidad mental, la actriz decidió tener un cambio radical de actitud con respecto a “Joe”.

Para la villana de telenovelas, es muy importante tener un proceso de sanación mental a través de las oraciones y, por ello, reconoció en un reciente encuentro con la prensa que ella le desea lo mejor a “Joe” ahora que está atravesando por una nueva crisis de salud : ¡estas fueron sus declaraciones más recientes!

¿Qué dijo Laura Zapata de Yolanda Andrade?

En una entrevista con “Venga la Alegría” dada a conocer este lunes 05 de mayo, Laura Zapata fue cuestionada sobre Yolanda Andrade y, lejos de molestarse, la actriz aceptó que todos los días reza por ella como un ejercicio de espiritualidad que le ha dado buenos resultados a nivel mental.

“Hay un día en la novena que dice: ‘Trae a tu corazón a las personas que con querer y sin querer te han hecho daño y perdona’, entonces ese es un ejercicio que he hecho con las personas que me han hecho daño”, detalló la villana de telenovelas.

Laura Zapata fue cauta y no confirmó directamente si ya perdonó a Yolanda Andrade o no por todos los comentarios hirientes que dijo sobre ella; sin embargo, quedó claro que esta es una buena señal rumbo a la reconciliación entre ambas famosas luego de que no pudieran ni verse.

¿Cómo surgió el conflicto entre Laura Zapata y Yolanda Andrade?

Los conflictos entre Laura Zapata y Yolanda Andrade datan desde hace varios años, cuando “Joe” reveló que la actriz había tenido noviazgos con dos famosas: el rumor escaló a tal grado que hasta salió a relucir el nombre de la cantante Denisse de Kalafe . Nada fue confirmado, pero lo que sí se desató fue un fuerte cruce de declaraciones.

Por si esto fuera poco, “Joe” dejó entrever en el 2022 que Zapata era una “mantenida” de su hermana Thalía, algo que desató una explosiva reacción en la intérprete: “Si yo era una mantenida, no sabe la pobre que tengo 45 años chambeándole, ¿no? Y pues no necesito que me mantenga nadie”, dijo en aquella ocasión.

Desde entonces, Laura Zapata no quiso ni oír hablar de Yolanda Andrade hasta ahora, cuando reveló que ella siempre está presente en sus oraciones.

¿Qué tiene Yolanda Andrade?

Los problemas de salud de Yolanda Andrade iniciaron en el 2023, cuando fue diagnosticada con un aneurisma cerebral que ocasionó que se alejara de los foros de televisión por un tiempo; poco después la famosa reapareció con un mejor semblante.

Lamentablemente, desde los últimos meses del 2024 Yolanda Andrade tuvo una recaída que encendió de nuevo las alarmas entre los fans, sobre todo porque la conductora se dejó ver en silla de ruedas en compañía de su hermana Marilé, quien la acompañó a Estados Unidos para someterse a nuevos estudios.