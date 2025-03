Laura Zapata disparó contra los haters y los puso en su lugar: ‘No nací para gustarles, ¡pobres!’

Letal y fiel a su estilo, la actriz Laura Zapata se despachó contra los haters en sus redes sociales. A través de un extenso y contundente mensaje, la hermana de Thalía dejó claro que no le afectan las críticas y que su trayectoria es su mejor carta de presentación. Presta mucha atención porque sus palabras no tienen desperdicios.

‘A los que ladran detrás de una pantalla: Ojalá lleguen a mi edad. Aunque, con la vida que llevan —mala alimentación, frustración acumulada y corazones envenenados, lo dudo mucho. Pero si acaso llegan…', así de filosa arrancó Laura Zapata en su mensaje.

Con una mezcla de ironía y firmeza, la actriz expresó que sus detractores o haters no podrían alcanzar lo que ella ha conseguido en su carrera. ‘Ojalá llegaran con mi cuenta bancaria, con mi casa, con mi cultura, con mi inteligencia, con mi prestigio, con mi fama’, escribió, dejando en claro su postura ante los comentarios negativos y agregó: ‘Yo no nací para gustarles. Nací para brillar. Para crear. Para incomodar. Para decir verdades’

Laura Zapata liquidó a sus críticos con un potente mensaje sin filtro

A lo largo de su descargo, Laura Zapata destacó su extensa carrera y los logros que la respaldan, enfatizando que la envidia de sus críticos solo refleja su propia frustración. “Y lo he hecho. Con fuerza. Con talento. Con agallas. Y con una voz que no se calla”, añadió, dejando claro que no se dejará amedrentar.

La actriz también apeló a lo emocional para defenderse: ‘...Y con el amor de tanta gente que me admira, me sigue, me aplaude… y me defiende sin que se lo pida’.

Laura Zapata humilló a sus detractores: ‘Pobres ustedes’

Para Laura Zapata, los logros hablan por sí solos. En su mensaje, recordó su paso por la televisión, la música y la literatura como evidencia de su legado artístico. “Ojalá llegaran con mis telenovelas hechas, mis discos grabados, mis libros escritos, mi escritura respetada, mi nombre reconocido en el mundo”, enumeró en su posteo.

Asimismo, la actriz subrayó que el reconocimiento y el apoyo del público son aspectos que sus críticos no pueden comprar ni fingir. “Ese aplauso que no se compra ni se mendiga: se gana”, escribió, remarcando que su carrera se ha basado en esfuerzo y talento.

Laura Zapata, fiel a su estilo directo, cerró su mensaje con una frase lapidaria que no pasó desapercibida: “Pobres de ustedes. Envidiar así... ¡Debe doler hasta los huesos!”. Con esta declaración, dejó claro que las críticas no la afectan y que su trayectoria sigue siendo su mejor carta de presentación.