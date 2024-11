Denisse de Kalafe rompió el silencio y habló de su relación con Laura Zapata, ¿fueron novias?

Yolanda Andrade, reconocida por las picantes revelaciones que suelta de vez en cuando sobre el mundo de la farándula femenina, sorprendió a más de una persona a mediados de marzo, cuando dejó entrever que entre Denisse de Kalafe y Laura Zapata sí hubo algo especial... aunque eso sí, sin mencionarlas directamente.

“Yo me acuerdo que ella (Laura Zapata) tuvo dos romances: uno con una actriz que fue su compañera y otra cantante”, sostuvo Andrade en una entrevista que no tardó en viralizarse , ¿pero qué dijo Denisse de Kalafe cuando se enteró que los internautas la reconocieron a ella como la enigmática cantante?

¿QUÉ DIJO DENISSE DE KALAFE SOBRE SU RELACIÓN CON LAURA ZAPATA?

En un encuentro con medios de comunicación divulgado por el programa “De Primera Mano”, Denisse de Kalafe aclaró uno de los rumores de su vida sentimental más intrigantes y aseguró, contundente, que ella nunca fue novia de Laura Zapata como Yolanda Andrade lo dejó entrever; de hecho, hasta se dio tiempo para dejarle un mensajito a “Joe”.

“Yo pienso que Yolanda, que yo la quiero muchísimo, es un gran estratega publicitaria”

"(Yolanda) debería ser publicista (...) yo pienso que Yolanda, que yo la quiero muchísimo, es un gran estratega publicitaria”, aseguró Denisse de muy buen humor y con disposición a reírse de esta polémica que la salpicó ya que, lejos de molestarla, la puntada le causó gracia.

“A mí me molestan las verdades, no las mentiras”, aseguró la cantante bastante tranquila ante los periodistas que no se aguantaron las ganas de preguntarle si alguna vez fue la novia de Laura Zapata o no.

¿LAURA ZAPATA SE MOLESTÓ CON LOS RUMORES DE SU SEXUALIDAD?

Laura Zapata, por su parte, también se pronunció sobre esta polémica hace unos meses y fue clara al asegurar, en un tono bastante más serio que el de Denisse de Kalafe, que todo se trata de una campaña para desprestigiarla.

Como ves, Yolanda Andrade le dio inicio a una controversia muy seria; sin embargo, hasta el momento la conductora de “Montse & Joe” no se ha pronunciado públicamente al respecto, sobre todo ahora que las implicadas en este chisme desmintieron todo.