Laura Flores le manda mensaje a Laura Zapata y a El Divo por la violencia en La Casa de los Famosos Telemundo

La Casa de los Famosos va en su sexta edición en Estados Unidos, transmitida por Telemundo.

Hasta ahora, coinciden los fans de la saga y hasta la propia Jefa, ha sido la temporada con mayores actitudes de violencia verbal e incluso físico, lo que llevó a la producción a aplicar una nueva sanción: tarjetas amarillas para quienes amaguen o amenacen con un acto de violencia, y tarjeta roja para quienes crucen esa línea.

Bajo esta nueva dinámica ya fue expulsada Oriana, una de las habitantes más llamativas por su interacción de peleas constantes con Laura Zapata, por ejemplo.

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Estas actitudes han sido evidentes para todos los que siguen la transmisión, incluyendo a Laura Flores, la cantante y actriz mexicana.

Esta semana, tras la expulsión de Oriana, se dio a conocer la muerte del padre de Curvy Zelma, otra de las habitantes, cuya noticia impactó profundamente incluso a sus rivales dentro de la casa.

La petición de Laura Flores para los habitantes de la Casa

Así sucedió con El Divo, quien se acercó a ella con afán de reconciliación o por lo menos una tregua.

Actualmente, los habitantes compiten a partir de su separación entre dos equipos: Tierra y Agua.

la situación es tan tensa que La Jefa ha aplicado castigos como quitarles puntos para nominar, anular sus nominaciones y reducir su presupuesto.

Nada de esto ha servido y no fue sino hasta la muerte del padre de Curvy que se vislumbró una tregua. En este contexto es que Laura Flores se revela ahora como una fan del reality show.

En el video en el que el Divo se acerca a Curvy para darle el pésame, la cantante y actriz mexicana escribió un mensaje:

“Ojala den un lindo ejemplo y le den una vuelta al juego, que con empatía y cariño también logras rating y hacer un show hermoso”.

El mensaje fue secundado por varios fans de Laura, quienes aprovecharon para manifestar su deseo de que Flores ingrese alguna vez a una Casa de los Famosos.