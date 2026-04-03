Belinda graba “Carlota” y anticipa su participación en el Mundial 2026 y con quién será el dueto

Belinda tiene un año complicado por los muchos proyectos que la mantienen ocupada casi a diario.

No obstante, se dio tiempo para estar unos días de vacaciones en la Ciudad de México y recorrer un mercado antes de volver a España, donde graba actualmente la serie “Carlota”, sobre la vida de la emperatriz mexicana.

La cantante contó en una entrevista para Televisa Espectáculos que su visita al mercado fue para comprar dulces con chile, los cuales son una sensación entre el elenco y el equipo de producción de la serie.

“Les encantan los mangos con chile; casi creo que solo quieren volver a verme para que les lleve sus dulces”, dijo la cantante y actriz.

Belinda descubre el lado desconocido de Carlota

Belinda contó que en durante el mes que llevan de rodaje ha descubierto una Carlota muy diferente a la que suele describirse en las monografías didácticas de Historia.

“Carlota es una mujer sensible, apasionada por México, por que las mujeres sean escuchadas, ella luchó mucho para que las mujeres pudieran tomar decisiones y que fueran escuchadas”.

Contó que dentro de la caracterización, pudo incluso utilizar algunas cosas que eran originales de Carlota, lo que le agrega un valor histórico a la bioserie.

Belinda en el Mundial

Belinda también estará, por cierto, presente en el Mundial 2026, en el cual México será sede junto con Estados Unidos y Canadá.

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La cantante prepara un dueto con Los Ángeles Azules, con quienes ya colaboró anteriormente en la canción “A primera vista”, en la que también estuvo Horacio Palencia.

“Ahora vamos a hacer la canción para el Mundial para representar a México en 2026 con Los Ángeles Azules”.

El reto que representa hacer una canción internacional para un evento deportivo de esta magnitud tiene emocionada a Beli.

“Jamás había cantando una canción para un Mundial”, dice la cantante.

El tema principal de la selección en mundiales es una tradición: en 2006, cuando la competencia fue en Alemania, el tema fue interpretado por RBD y cuatro años después fue de Jaúregui.

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Ahora Belinda toma la estafeta, consciente de lo que significa.