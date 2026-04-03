Suscríbete
Síguenos en:
Famosos

Belinda graba “Carlota” y anticipa su participación en el Mundial 2026 y con quién será el dueto

La cantante y actriz cuenta que en la grabación de la serie utilizó algunos accesorios que fueron propiedad de la emperatriz

Abril 02, 2026 • 
Alejandro Flores
belinda (1).jpg

Belinda tiene agenda llena de trabajo

Instagram

Belinda tiene un año complicado por los muchos proyectos que la mantienen ocupada casi a diario.

No obstante, se dio tiempo para estar unos días de vacaciones en la Ciudad de México y recorrer un mercado antes de volver a España, donde graba actualmente la serie “Carlota”, sobre la vida de la emperatriz mexicana.
La cantante contó en una entrevista para Televisa Espectáculos que su visita al mercado fue para comprar dulces con chile, los cuales son una sensación entre el elenco y el equipo de producción de la serie.

“Les encantan los mangos con chile; casi creo que solo quieren volver a verme para que les lleve sus dulces”, dijo la cantante y actriz.

Belinda descubre el lado desconocido de Carlota

Belinda contó que en durante el mes que llevan de rodaje ha descubierto una Carlota muy diferente a la que suele describirse en las monografías didácticas de Historia.

“Carlota es una mujer sensible, apasionada por México, por que las mujeres sean escuchadas, ella luchó mucho para que las mujeres pudieran tomar decisiones y que fueran escuchadas”.

Contó que dentro de la caracterización, pudo incluso utilizar algunas cosas que eran originales de Carlota, lo que le agrega un valor histórico a la bioserie.

Crisis en matrimonio de Jorge D’Alessio y Marichelo
jorge d'alessiomarichelo.jpg
Famosos
Marichelo deja de seguir a su esposo Jorge D’Alessio; ¿tienen una crisis de pareja?
La pareja lleva 15 años de matrimonio pero su actividad en redes sociales en días recientes parecen revelar un distanciamiento
Marzo 28, 2026
 · 
Alejandro Flores
Jorge-Dalessio-Marichelo.jpg
Famosos
Jorge D’Alessio responde ante los rumores de SEPARACIÓN con Marichelo; esto es lo que se sabe
Los rumores crecen pues el músico aseguro estar viviendo “un momento complicado”.
Marzo 31, 2026
 · 
Ericka Rodríguez

Belinda en el Mundial

Belinda también estará, por cierto, presente en el Mundial 2026, en el cual México será sede junto con Estados Unidos y Canadá.
TE RECOMENDAMOS: Desaparece el documental de Florinda Meza: esto pasa con los enlaces donde supuestamente se vería

La cantante prepara un dueto con Los Ángeles Azules, con quienes ya colaboró anteriormente en la canción “A primera vista”, en la que también estuvo Horacio Palencia.

“Ahora vamos a hacer la canción para el Mundial para representar a México en 2026 con Los Ángeles Azules”.

El reto que representa hacer una canción internacional para un evento deportivo de esta magnitud tiene emocionada a Beli.

“Jamás había cantando una canción para un Mundial”, dice la cantante.

El tema principal de la selección en mundiales es una tradición: en 2006, cuando la competencia fue en Alemania, el tema fue interpretado por RBD y cuatro años después fue de Jaúregui.

NO TE VAYAS SIN LEER: Desaparece el documental de Florinda Meza: esto pasa con los enlaces donde supuestamente se vería

Ahora Belinda toma la estafeta, consciente de lo que significa.

“Es un honor y un orgullo representar a México”.

Belinda Copa Mundial FIFA 2026
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
thalia meme tommy mottola.jpg
Famosos
Tommy Mottola pasa frente de la catedral de San Patricio; ¿dijo o no dijo “ahí se casó Thalía”?
Abril 04, 2026
 · 
Alejandro Flores
tatiana.jpg
Famosos
¿Por qué Tatiana nunca ha querido actuar en telenovelas?
Abril 04, 2026
 · 
Alejandro Flores
ernesto dalessio (1).jpg
Famosos
El secreto detrás del cuerpo de gimnasio que mostró Ernesto D’Alessio en “Juego de Voces”
Abril 04, 2026
 · 
Alejandro Flores
la casa de los famosos rata.jpg
Famosos
Habitantes de La Casa de los famosos Telemundo descubren una rata entre la comida del destierro
Abril 04, 2026
 · 
Alejandro Flores
pepe aguiularpeso pluma.jpg
Famosos
Pepe Aguilar se olvida de sus críticas al corrido tumbado y canta con Peso Pluma pero los fans no lo perdonan
El cantante de regional mexicano se presentó como invitado en un concierto de doble P
Abril 04, 2026
 · 
Alejandro Flores
azalia-dalessio-foto.jpg
Famosos
Azalia se le va a la yugular a Jorge D’Alessio y Marichelo ante crisis: “Karma, le llaman”
Azalia Ojeda, ex Big Brother y ex Lady Polanco, no se quedó callada ante la crisis matrimonial de la pareja.
Abril 04, 2026
 · 
TVyNovelas
wendy-nueva-cirugia-.jpg
Famosos
¿Wendy Guevara ya quedó? La líder de Las Perdidas ya presume curvas pero se hará una feminización facial
Ahora que la inflamación cedió y terminó su proceso postoperatorio, la artista reaparece con una silueta que no pasa desapercibida.
Abril 04, 2026
 · 
Nayib Canaán
OMAR FIERRO.jpg
Famosos
Omar Fierro responde a la acusación de que hizo fraude para ser dirigente sindical de los actores
Las votaciones se realizaron el 28 de marzo y desde ese día surgieron señalamientos contra su planilla
Abril 04, 2026
 · 
Alejandro Flores