Nodal le gana a Pepe Aguilar en los Grammy; ¿le agradeció a su esposa Ángela Aguilar?

La categoría de Mejor álbum de música ranchera o mariachi estaba muy peleada.

Sin duda la atención se concentraba en el enfrentamiento de suegro y yerno, Pepe Aguilar contra Nodal, la vieja guardia del regional mexicano contra la nueva generación que fusiona el género con casi cualquier ritmo.

Y al final, los miles de miembros de la Academia del Grammy decidieron darle el premio a Christian Nodal por su disco "¿Quién ¡ + como yo?”

En cuanto escuchó su nombre, Nodal se levantó de su butaca y buscó los brazos de Ángela Aguilar, con quien ha prometido que se casará en mayo por la iglesia (están casados por el civil desde 22024).

La pareja se besó de manera efusiva pero luego, durante su discurso de agradecimiento, Nodal no la mencionó.

Lo que sí hizo fue referirse a “mi familia”, lo cual, se entiende, incluye a su esposa Ángela.

“Muchísimas gracias de todo corazón, mi familia, mis amigos, gracias a mis amigos que me aguantaron todos los tequilas, todos los cigarros toda la inspiración, gracias”, dijo Nodal cuando tuvo el trofeo del Grammy en sus manos.

¿Cuál fue la reacción de Ángela Aguilar?

Nodal ha estado envuelto en polémica desde que hizo pública su separación de Cazzu, pues se le acusa de que le mintió en mayor de 2024 al asegurarle que todavía no comenzaba una relación con Ángela.

No obstante, y a pesar de las críticas contra su amor, Nodal y Aguilar se han mantenido felices y ahora ya piensan en casarse el siguiente año.

Nodal, además del beso con Aguilar, también se abrazó con Pepe Aguilar, su suegro, antes de subir al escenario a recoger su Grammy.

Yerno y suegro se abrazaron Captura Latin Grammy

¡Felicidades! Christian Nodal, Mejor Álbum de Música Ranchera/Mariachi 🎶👏👏👏 #LatinGRAMMY pic.twitter.com/pZCnRUhLq4 — The Latin Recording Academy / Latin GRAMMYs (@LatinGRAMMYs) November 14, 2025

Su agradecimiento incluyó a su disquera y al final incluyó un grito a favor de los mexicanos.

“este premio significa mucho para mí, es un orgullo, un honor. Gracias por tratarme como familia... ¡y arriba Caborca, Sonora y arriba la raza latina!”

La pareja se vio feliz en los Gammys Latinos Captura Latin Grammy

Desde su butaca, Ángela Aguilar se mantuvo siempre con una mueca de felicidad por el triunfo de su esposo.