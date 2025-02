Las emotivas palabras de Maribel Guardia para Daniel Bisogno que quebraron a Pati Chapoy en vivo: VIDEO

Este 24 de febrero, la emisión de “Ventaneando” tuvo un sabor diferente ya que las cenizas de Daniel Bisogno estuvieron presentes en el foro como una manera de honrar al conductor que siempre anheló con volver a trabajar en el programa que lo lanzó a la fama; además de ello, varias celebridades le dedicaron sentidos mensajes a “El Muñeco” para recordarlo con mucho cariño.

Maribel Guardia, quien se encuentra en plena disputa legal con su nuera Imelda Garza, se unió a este homenaje en vivo y envió unas poderosas palabras que fueron leídas por Pati Chapoy: ¡el mensaje resultó ser tan emotivo, que la titular de “ Ventaneando ” no pudo evitar que la voz se le quebrara!

¿QUÉ MENSAJE LE DEDICÓ MARIBEL GUARDIA A DANIEL BISOGNO?

En la transmisión de “Ventaneando” que tuvo lugar el 24 de febrero, Pati Chapoy se tomó unos minutos para leer un desgarrador mensaje de Maribel Guardia en el que la actriz aseguró que siempre recordará a Daniel Bisogno con mucho cariño ya que trabajó en el teatro durante 3 años con él y siempre fue una persona “maravillosa”.

“Es muy poco el tiempo que compartí con él en el escenario y enorme es la ausencia que deja”

“Aprendí a querer a un hombre mágico, simpático. Extraordinario compañero. Un caballero y un padre fuera de serie. Es muy poco el tiempo que compartí con él en el escenario y enorme es la ausencia que deja. Nada volverá a ser igual sin nuestro ‘Muñeco’ ”, se lamentó Guardia.

El conmovedor mensaje que envió Maribel Guardia a Pati Chapoy y al foro de Ventaneando por el fallecimiento de nuestro querido Daniel Bisogno.#QEPDDanielBisogno #HastaSiempreDaniel pic.twitter.com/pzLJ4QbTWV — Ventaneando (@VentaneandoUno) February 24, 2025

Con la voz notoriamente quebrada por la emoción, Pati Chapoy continuó con la lectura del mensaje de Maribel Guardia en el que le envió sus condolencias a ella y todo el equipo de “Ventaneando” al tiempo que aseguró que lograrían superar el golpe con la ayuda de Dios:

“Quiero ofrecerte, de todo corazón, mi más sentido pésame porque tú lo disfrutaste en casi 30 años. No puedo imaginar el peso enorme de su ausencia. Amplío mi abrazo al alma a toda la producción”, aseguró la cantante.

¿POR QUÉ MARIBEL GUARDIA NO FUE AL HOMENAJE DE DANIEL BISOGNO EN EL CENTRO CULTURAL TEATRO 2?

Por otro lado, Maribel Guardia habló durante unos minutos con un grupo de periodistas que la interceptaron en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y reveló la verdadera razón por la que no asistió al homenaje que los integrantes de “Lagunilla, mi barrio” le organizaron a Daniel Bisogno en el Centro Cultural Teatro 2.