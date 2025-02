El último adiós a Daniel Bisogno: Amigos lo despidieron sobre el escenario de teatro

“Muchas gracias por haber estado aquí conmigo, te extraño mucho. Yo te cuido todo. Muchas gracias papi, te quiero mucho”, fueron las palabras de su hija Micaela.

Para despedir a Daniel Bisogno, se prefirió que sus amigos y compañeros lo hicieran sobre el escenario que él pisaba con ellos, en “Lagunilla Mi Barrio”, en el Centro Cultural Teatro 2, en la alcaldía Cuauhtémoc, CDMX.

Ahí, su hermano Alex Bisogno decidió rendir homenaje al conductor y actor, pues “Una de las razones por las que Daniel luchó incansablemene fue justamente para regresar a los escenarios y aquí está”.

“Daniel fue un hombre bondadoso, y un ejemplo de esto, cuando Daniel recién mi papá había perdido su trabajo y existía la posibilidad de vender la casa. Cuando Daniel comenzó a ganarse sus primeros centavos, lo primero que hizo fue sacarnos adelante, vio por todos nosotros desde hace 30 años y hasta el último día, seguimos siendo su preocupación, su familia, su hija”.

Al hablar de su hermano, dijo: “Estoy agradecido con él por todo lo que hizo por mis padres, por mi hermana. Yo no tenía la posibilidad, pero saber que tenía a mi hermano mayor, era maravilloso. Le voy a agradecer que cuando era jovencito, soñaba con tener mi primer coche, Daniel con sus primeros sueldos me lo compró y me dijo ‘me lo vas a pagar con dinero’, tuve que dejar la prepa porque tenía que trabajar, y si no hubiera sido por él yo no hubiera vuelto a la escuela; él me dijo ‘si terminas la prepa, te regalo el coche’, y eso fue lo que hizo que estudiara. Sin Daniel, la mía sería otra historia”.

“Estoy gratamente agradecido por ver el inmenso cariño que le tienen. Daniel, si era mi ídolo, después de verlo luchar para vivir, es mucho más mi ídolo”.

El productor Alex Gou lo despidió

“Era un lugar que él amaba, fueron 22 años de trabajar juntos, socio mío en El Tenorio, jamás nos peleamos. Él tenía una imagen en la televisión y otra imagen en lo privado”.

“Siempre tenía una sonrisa, fue aprendiendo de los mejores, se fue robando las imágenes de Alejandro Suárez, El Loco Valdés y creó su propio personaje... Tantas anécdotas, tantas giras, él amaba el teatro, amaba estar en su camerino. Al principio mal actor, después se convirtió en buen actor, la chispa que él tenía no la tiene a nadie”.

“Se estuviera burlando de sí mismo, que se fue junto a Paquita y Tongolele. Te vamos a recordar siempre”, dijo Alex Gou, productor de “Spamalot” y “Lagunilla mi barrio”, entre muchas otras.