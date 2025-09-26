Las cámaras vuelven a traicionar a Adela Micha; nuevo video viral expone su humor

Una toma de su programa en La Saga se ha hecho viral... otra vez. La periodista Adela Micha suele mostrar un humor ácido y crudo en ciertos momentos de su programa y eso es aún más notable en los intervalos de anuncios comerciales.

Puesto que se hace una transmisión en Yotube y también se genera contenido en redes sociales, prácticamente todo el tiempo se está grabando el foro de Adela Micha.

Y es uno de estos segmentos “fuera del aire” que se ha difundido en internet y generado polémica.

Adela Micha se ve que platica con una mujer que es parte de su equipo de producción detrás de cámaras.

La mujer le explica lo que tiene que hacer en una mención comercial cuando vuelva al aire con el programa.

“Si puedes, después de quemarte, puedes levantarla un poco así”, le dice a la periodista.

En ese momento, Adela Micha reacciona con cierto enfado ante tantas indicaciones.

"¿Cuánto me están pagando por esto, eh?”

El resto de su equipo sigue con sus labores y entonces ella misma se contesta: “Seguramente una madre”.

Adela Micha y el incidente con Silvia Pinal

El incidente recuerda otro similar en cuanto a las circunstancias: en 2023, también durante un segmento que estaba fuera del aire pero grabado para Youtube.

En ese video que también se hizo público se puede ver a Adela Micha referirse a Silvia Pinal, quien ese día había sido hospitalizada.

“Ya no tarda en morirse, eh”, dijo en el afán de que su equipo entendiera la gravedad del momento.

La polémica fue tan grande que incluso tuvo que hablar con la familia la diva para explicar su comportamiento. No es que Adela fuera cruda o indolente, sino que necesitaba comunicar la urgencia de preparar una segmento del noticiario con materiales sobre Pinal.