Suscríbete
Famosos

Las cámaras vuelven a traicionar a Adela Micha; nuevo video viral expone su humor

La periodista hizo un comentario que generó polémica al ser difundido en internet

September 25, 2025 • 
Alejandro Flores
adela micha viral.jpg

Adela Micha se hizo viral otra vez

Instagram

Una toma de su programa en La Saga se ha hecho viral... otra vez. La periodista Adela Micha suele mostrar un humor ácido y crudo en ciertos momentos de su programa y eso es aún más notable en los intervalos de anuncios comerciales.

Puesto que se hace una transmisión en Yotube y también se genera contenido en redes sociales, prácticamente todo el tiempo se está grabando el foro de Adela Micha.
Y es uno de estos segmentos “fuera del aire” que se ha difundido en internet y generado polémica.
Adela Micha se ve que platica con una mujer que es parte de su equipo de producción detrás de cámaras.
La mujer le explica lo que tiene que hacer en una mención comercial cuando vuelva al aire con el programa.

“Si puedes, después de quemarte, puedes levantarla un poco así”, le dice a la periodista.

En ese momento, Adela Micha reacciona con cierto enfado ante tantas indicaciones.

"¿Cuánto me están pagando por esto, eh?”

El resto de su equipo sigue con sus labores y entonces ella misma se contesta: “Seguramente una madre”.

Adela Micha y el incidente con Silvia Pinal

El incidente recuerda otro similar en cuanto a las circunstancias: en 2023, también durante un segmento que estaba fuera del aire pero grabado para Youtube.

¿Qué tanto dijo Christian Nodal a Adela Micha?
Nodal -Micha.png
Famosos
Christian Nodal explica por qué no convive con Inti: “Demasiadas horas de vuelo y mi agenda está saturada”
El cantante detalló, en entrevista con Adela Micha, los retos de mantener el contacto con su hija desde la distancia y con horas de trabajo intensas. Tras publicar la entrevista, ¡dejo de seguir a la periodista!
August 14, 2025
 · 
Luz Meraz
Famosos
Christian Nodal duda cuando le preguntaron si ama a Ángela Aguilar… ¡y le llueven burlas!
August 15, 2025
Famosos
Los memes tampoco perdonan a Christian Nodal: se ríen y dudan de su “calendario de amor”
August 14, 2025
Famosos
Christian Nodal denuncia campañas pagadas de “hate” contra Ángela Aguilar
August 14, 2025

En ese video que también se hizo público se puede ver a Adela Micha referirse a Silvia Pinal, quien ese día había sido hospitalizada.

“Ya no tarda en morirse, eh”, dijo en el afán de que su equipo entendiera la gravedad del momento.

La polémica fue tan grande que incluso tuvo que hablar con la familia la diva para explicar su comportamiento. No es que Adela fuera cruda o indolente, sino que necesitaba comunicar la urgencia de preparar una segmento del noticiario con materiales sobre Pinal.

adela micha VIRAL
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
wendy-carlos-rivera-casa-famosos-.jpg
Famosos
Wendy confirma que varios artistas no quieren ir La Casa de los Famosos México por temor a fans TÓXICOS
September 25, 2025
 · 
MrPepe Rivero
adriana-perez-canedo.jpg
Famosos
Adriana Pérez Cañedo recibe duro golpe: La despidieron de su noticiario tras 25 años
September 25, 2025
 · 
MrPepe Rivero
Anette-Michel.jpg
Famosos
Le hacen la gatada a Anette Michel y la dejan fuera de proyecto: ‘Qué crees, que no vas’
September 25, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
tabata-jalil-cristal-silva--.jpg
Famosos
¿Se detestan? Videos delatan caras y actitudes entre Tabata Jalil y Kristal Silva de ‘Venga la alegría’
September 25, 2025
 · 
MrPepe Rivero
Marianne-Gonzaga.jpg
Viral
Marianne Gonzaga confiesa que en prisión usaba jabón Zote para su skincare y “aprendí a barrer”
La influencer respondió a las preguntas de sus seguidores, quienes tenían curiosidades sobre los cuidados a su piel cuando estuvo en la cárcel.
September 25, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
mascotas-mundial-2026--.jpg
Viral
FIFA presenta a las 3 Mascotas Oficiales del Mundial 2026: Maple, Zayu y Clutch
Se unen México, Estados Unidos y Canadá.
September 25, 2025
 · 
MrPepe Rivero
Christian Nodal
Famosos
Universal Music confirma audiencia contra familia Nodal por falsificación de contratos
Continúa la batalla legal por la que el cantante de regional mexicano podría ser sancionado con no salir del país.
September 25, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
Azela-Robinson-sobrino.jpg
Famosos
Azela Robinson reporta desaparición de su sobrino y explota: “el gobierno de Querétaro no nos ayudó en nada”
La actriz denuncia falta de apoyo tras cuatro meses sin noticias de José Ramón Pérez Ponzanelli.
September 25, 2025
 · 
Ericka Rodríguez