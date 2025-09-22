Adela Micha responde a supuesta demanda por invasión de terreno en el Bosque de Chapultepec

“El Bosque de Chapultepec no es propiedad de nadie”.

La periodista Adela Micha fue cuestionada por diversas versiones que la relacionan con una supuesta invasión de un terreno en el Bosque de Chapultepec, en la Ciudad de México.

Esto, tras lo difundido por Jorge Carbajal, en su programa ‘En Shock’, donde indicó que Micha habría tomado posesión irregular de un predio de 2,800 metros cuadrados justo detrás de su casa.

“Yo no tengo un jardín. Yo tengo un jardín muy chiquito. Porque cuando yo me compré ese terreno, había muchas cuevas y muchos indigentes y gente que se metía a mi casa a robar ahí. Entonces yo me comprometí a cuidar el bosque. Eso es todo”, expresó Micha.

“Perdóname, pero en tus escrituras dice que solamente tienes 1094 m² y que, por cierto, Adela Micha, te costaron a seis mil y tantos pesos el metro. ¿Me quieres mentir esa información? No nos quieras ver la cara de tarugos”, dijo Jorge Carbajal.

En un encuentro con la prensa, la comunicadora negó las acusaciones y dijo que cuenta con los permisos y documentos legales que respaldan su adquisición, además de que no ha recibido ninguna notificación por parte de la Fiscalía General y que no tiene conocimiento de alguna denuncia penal en su contra.

“Es la primera noticia que tengo…”, sostuvo Adela, en respuesta a las preguntas sobre su relación con Elías Talavera, quien se dice representante legal del predio en disputa. “No, he oído hablar de él, pero nada más, no lo conozco personalmente…”, agregó Micha.

Jorge Carbajal destapó que la acusación contra la conductora busca un acuerdo, hecho que ella desestimó. “Hasta donde entiendo no hay propietario de eso. No conozco el tema, lo conocen mis abogados que para eso los contraté…”.

La conductora de ‘La Saga’ subrayó que la compra de su terreno está respaldado por la vía legal.

“Yo compré un bien inmueble hace 15 años, tengo mis escrituras, tengo mis papeles en orden, tengo todo en orden. Si él quiere denunciar está en su derecho de hacerlo…”, explicó Micha.

La polémica surgió por la proximidad del predio al Bosque de Chapultepec, uno de los espacios verdes más emblemáticos e importantes de la capital mexicana.

Sobre el señalamiento de apropiación, Adela dijo: “Es lo que hacemos, preservar el bosque. Cómo va a ser de mi propiedad, no es propiedad de nadie. El Bosque de Chapultepec no es propiedad de nadie, ni del señor Talavera ni del propietario del señor Talavera, pero yo tengo todo en orden…”, expresó.

No sin antes parar el tema y dejar en claro que los detalles legales se encuentran bajo la responsabilidad de sus abogados, rechazando cualquier versión sobre una supuesta invasión en la zona de Chapultepec.

