Suscríbete
Famosos

Adela Micha buscará a Cazzu para darle derecho de réplica tras entrevista con Nodal

La periodista invita a la rapera para que comparta su versión, desmintiendo presiones o acuerdos económicos por parte de Christian Nodal.

August 28, 2025 • 
Luz Meraz
Cazzu-Adela.png

Para Adela Micha invitar a Cazzu no es una estrategia sino un compromiso periodístico.

Instagram

Adela Micha reveló su intención de contactar a Cazzu y ofrecerle un espacio en su programa La Saga para compartir su versión tras la controversia que despertó su entrevista con Christian Nodal.

La periodista subrayó que Nodal no está presionando ni ha hecho acuerdos para frenar la difusión de la charla. Ante la pregunta de la prensa de si buscaría a Cazzu respondió:

“Estaría bueno, ¿verdad?”
Adela Micha

“Ahora que regresé, la buscaré”

Adela dijo sin rodeos: “No la he buscado, pero ahora que regresé la buscaré”. Dejó claro que la decisión parte de su profesionalismo y voluntad de brindar derecho de réplica.

Aunque no ofreció detalles sobre cuándo podría darse la entrevista, aseguró que será desde su espacio La Saga donde abordará el tema a fondo.

“No la he buscado (a Cazzu), voy regresando después de tres semanas de vacaciones, pero lo haré”.

Respecto a los rumores sobre un posible intento de Nodal por detener la publicación mediante un acuerdo económico, Adela negó cualquier tipo de presión. “Para nada, ¿de dónde sacan eso?”, declaró ante medios al salir del aeropuerto de la CDMX Agregó que la entrevista fue resultado de su propio interés profesional y que Nodal accedió con amabilidad y sin coerción.

Ante la especulación sobre un distanciamiento digital entre ambos, aclaró que nunca se habían seguido en redes sociales, no tenían una relación de amistad previa: “Fue un entrevistado como muchos de los que he tenido en mi programa, la neta”.

Adela Micha abre una nueva puerta para que Cazzu sea escuchada del mismo modo que Nodal. ¿Aceptará la trapera?

Te puede interesar:
Mariana-sudadera aldo.png
Famosos
“Que no sea desgraciada”: Doña Lety a Mariana Botas por la sudadera de su nieto
August 27, 2025
 · 
Luz Meraz
Yolanda Andrade.png
Famosos
Yolanda Andrade sorprende con un cambio de look en plena crisis de salud
August 26, 2025
 · 
Luz Meraz
Alicia-Villarrear.png
Famosos
Alicia Villarreal vuelve a enamorarse: presenta a su novio influencer que es 11 años menor
August 26, 2025
 · 
Luz Meraz
Wendy-Ninel.png
Famosos
Wendy Guevara le responde a Ninel Conde con todo: “Te escuchas como ardida”
August 26, 2025
 · 
Luz Meraz

adela micha CHRISTIAN NODAL
Luz Meraz
Redactora
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
abelito-mariana-botas-.jpg
Famosos
Abelito, ¿es el ‘hater’ número uno de Mariana Botas?: La nomina y se queja de su actitud con Aldo en LCDLFM
August 28, 2025
 · 
MrPepe Rivero
luto-tv-azteca.jpg
Famosos
TV Azteca de luto: Murió productor detrás de programas como 100 Mexicanos VIP y La Granja VIP
August 28, 2025
 · 
TVyNovelas
fabiola-campomanes---.jpg
Famosos
Fabiola Campomanes reaparece en el hospital y toma drástica decisión: “Decido honrar mi cuerpo”
August 28, 2025
 · 
MrPepe Rivero
marco-di-mauro--.jpg
Famosos
Marco Di Mauro reaparece, está soltero y confiesa: “Me gustaría más adoptar que tener un hijo biológico”
August 28, 2025
 · 
Grisel Vaca
Juangabriel.jpg
Series y Cine
5 imágenes inéditas de Juan Gabriel que aparecerán en el documental de Netflix
Este 28 de agosto es el noveno aniversario de la muerte del Divo de Juárez
August 28, 2025
 · 
Alejandro Flores
shakiramhonividente.jpg
Famosos
Mhoni Vidente predice cómo será el próximo esposo de Shakira
La vidente aprovechó que la cantante colombiana está en México para leer su futuro; descarta a Antonio De la Rúa
August 28, 2025
 · 
Alejandro Flores
laurabozzochristianzuarez.jpg
Series y Cine
¿Qué fue de Christian Zuárez, el polémico ex de Laura Bozzo? “Fui mujeriego”, dice en el documental de ViX
Zuárez aparece en el documental para contar su versión de los 17 años que vivió con Laura Bozzo
August 28, 2025
 · 
Alejandro Flores
nominacionescasadelosfamosos (1).jpg
Famosos
Placa multitudinaria: ruleta definió a los nominados en La Casa de los Famosos México hoy 27 de agosto
Por primera vez en esta temporada, la Jefa uso la ruleta para dejar al azar el sentido de algunas votaciones
August 27, 2025
 · 
Alejandro Flores