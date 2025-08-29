Adela Micha buscará a Cazzu para darle derecho de réplica tras entrevista con Nodal

Adela Micha reveló su intención de contactar a Cazzu y ofrecerle un espacio en su programa La Saga para compartir su versión tras la controversia que despertó su entrevista con Christian Nodal.

La periodista subrayó que Nodal no está presionando ni ha hecho acuerdos para frenar la difusión de la charla. Ante la pregunta de la prensa de si buscaría a Cazzu respondió:

“Estaría bueno, ¿verdad?” Adela Micha



“Ahora que regresé, la buscaré”

Adela dijo sin rodeos: “No la he buscado, pero ahora que regresé la buscaré”. Dejó claro que la decisión parte de su profesionalismo y voluntad de brindar derecho de réplica.

Aunque no ofreció detalles sobre cuándo podría darse la entrevista, aseguró que será desde su espacio La Saga donde abordará el tema a fondo.

“No la he buscado (a Cazzu), voy regresando después de tres semanas de vacaciones, pero lo haré”.

Respecto a los rumores sobre un posible intento de Nodal por detener la publicación mediante un acuerdo económico, Adela negó cualquier tipo de presión. “Para nada, ¿de dónde sacan eso?”, declaró ante medios al salir del aeropuerto de la CDMX Agregó que la entrevista fue resultado de su propio interés profesional y que Nodal accedió con amabilidad y sin coerción.

Ante la especulación sobre un distanciamiento digital entre ambos, aclaró que nunca se habían seguido en redes sociales, no tenían una relación de amistad previa: “Fue un entrevistado como muchos de los que he tenido en mi programa, la neta”.

Adela Micha abre una nueva puerta para que Cazzu sea escuchada del mismo modo que Nodal. ¿Aceptará la trapera?