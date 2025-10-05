La transformación de Aaron Mercury: así lucía cuando todavía no desarrollaba sus músculos

Aaron Mercury abrió su cuenta de Instagram hace un lustro.

En su historial de esta red social se puede ver el cambio físico que ha tenido este joven de 24 años que estuvo a un paso de llegar a la final de La Casa de los Famosos.

Aaron Mercury siempre ha tenido gusto por las selfies con la playera levantada para mostrar su pecho y abdomen, por lo cual también es posible apreciar cómo ha cambiado su musculatura.

Aaron Mercury considera que el 2024 ha sido uno de sus mejores años. En diciembre de ese año publicó una serie de fotos en las que muestra que finalmente ha conseguido trabajar lo suficiente en su cuerpo para sentirse satisfecho.

Así lucía Aaron Mercury a comienzo de los 20’s

A diferencia de ese año, en 2020 el influencer apenas comenzaba a poner sus músculos en rutinas de fisicoculturismo.

Aaron Mercury, casi adolescente Instagram

Sus brazos se notan delgados en comparación con lo que muestra actualmente y su abdomen es evidentemente poco trabajado en los oblícuos externos, los oblícuos internos, el transverso y el piramidal.

En la playa con menos músculo Instagram

Mientras estuvo en La Casa de los Famosos, Aaron se acompañó de Aldo de Nigris y de Abelito para ejercitarse. De hecho, Aldo le dio varios consejos sobre cómo debe presentarse en una exhibición de competencia.

El ejercicio ha sido tan importante en la vida de Aaron que tiene un video en el que ejemplifica como logró un cambio notable en el lapso de un año. “Nada vence a la disciplina”, escribió en ese video donde se ve primero flojo de cuerpo y luego con musculatura firme.

“Por algo entreno: para que la gente me pueda sabrosear”, dijo en un momento dentro de La Casa.

Y luego, mirando siempre a la cámara, se quitó la camisa y comenzó a hacer poses.